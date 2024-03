Przed nami kolejny mecz Huberta Hurkacza podczas tegorocznej edycji turnieju ATP w Miami. Naprzeciwko Polaka stanie Grigor Dimitrow. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow na Polsatsport.pl.

Pochodzący z Wrocławia tenisista ma za sobą dwa bardzo trudne mecze. Najpierw naprzeciwko Polaka stanął Aleksandr Szewczenko, natomiast kolejnym przeciwnikiem Hurkacza był Sebastian Korda. W obu tych pojedynkach do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były trzy sety. W sumie Polak podczas swoich dotychczasowych meczów w Miami spędził na korcie 4 godziny i 18 minut.

Przez to nadchodzące starcie może okazać się dla wrocławianina bardzo trudne. Zwłaszcza że oponentem Hurkacza w czwartej rundzie amerykańskiej imprezy będzie Grigor Dimitrow. Bułgar w swoim poprzednim meczu w Miami bez problemu pokonał Yannicka Hanfmanna, tracąc w całym meczu zaledwie jednego gema.

Warto nadmienić, ze Hurkacz i Dimitrow do tej pory rywalizowali ze sobą na oficjalnych imprezach cztery razy. We wszystkich pojedynkach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił zawodnik rodem z Bułgarii. Czy tym razem Polakowi uda się zakończyć oponenta i awansować do kolejnej rundy turnieju za oceanem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow na Polstasport.pl.