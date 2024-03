Tauron Liga: Moya Radomka Radom – PGE Rysice Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Radomka podejmie Rysice w drugim meczu ćwierćfinału Tauron Ligi siatkarek. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, a w pierwszej grze drużyna z Rzeszowa pokonała rywalki we własnej hali. Kiedy mecz? Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo z meczu Moya Radomka Radom – PGE Rysice Rzeszów na Polsatsport.pl.

PGE Rysice Rzeszów to trzecia drużyna fazy zasadniczej Tauron Ligi (52 punkty, mecze 17–5). MOYA Radomka Radom zajęła szóste miejsce w tabeli (31 punktów, mecze 11–11). W pierwszej części sezonu Radomka wygrała 3:2 na Podpromiu, a Rysice 3:1 w Rzeszowie. W pierwszym meczu ćwierćfinału siatkarki trenera Stephane Antigi wygrały u siebie 3:0. Najlepszą zawodniczką tego starcia wybrana została Aleksandra Szczygłowska.

– Bardzo chciałyśmy wygrać to spotkanie i nie zmieniamy nastawienia, bo rywalki będą na pewno z nami ciężko jak przyjadą w środę do Radomia. Trochę za bardzo chciałyśmy i byłyśmy elektryczne, a przez to wkradały się błędy. Na pewno jesteśmy w stanie grać z Rysicami jak równy z równym tylko w momencie jak będziemy luźne – przyznała po meczu przyjmująca Radomki Natalia Murek, cytowana przez portal tauronliga.pl.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Moya Radomka Radom – PGE Rysice Rzeszów w środę 27 marca o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.