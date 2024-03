Selekcjoner namawiał legendę reprezentacji na powrót. Jaką dostał odpowiedź?

Jak informuje Voloch, Rezende, który w grudniu ponownie został trenerem brazylijskiej drużyny narodowej po blisko ośmioletniej przerwie (wcześniej z wielkimi sukcesami prowadził ją w latach 2001-2016), niedawno zadzwonił do Wallace'a i zapytał go, czy przyjąłby powołanie do kadry. Atakujący Sady Cruzeiro miał podziękować za zainteresowanie, ale propozycji powrotu do reprezentacji nie przyjął.

Brazylijski dziennikarz dodaje, że 36-latek zasugerował selekcjonerowi, by ten postawił na zawodników, którzy w ostatnich latach byli powoływani przez poprzedniego trenera kadry, Renana Dal Zotto. Miał też powiedzieć, że jego misja w zespole narodowym została już wypełniona.

W ostatnim sezonie reprezentacyjnym podstawowym atakującym kadry Brazylii był Alan Souza, obecnie gracz Indykpolu AZS-u Olsztyn. Na tej pozycji w zespole "Canarinhos" występowali także młodszy brat Alana, Darlan Souza (Sesu-Bauru), oraz Felipe Roque (Farma Conde/Volei Sao Jose dos Campos).

Wallace przez wiele lat był uważany za jednego z najlepszych atakujących na świecie. Wspólnie z Rezende zdobył m.in. złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, srebro mistrzostw świata 2014 i trzy srebrne medale Ligi Światowej (2013, 2014, 2016). Karierę reprezentacyjną zakończył po mistrzostwach świata w 2022 roku, które Brazylijczycy zakończyli na trzecim miejscu.

W obecnym sezonie brazylijskiej Superligi były gwiazdor brazylijskiej drużyny narodowej jest w szerokiej czołówce najlepiej punktujących graczy rozgrywek. W rankingu najlepiej punktujących zajmuje dziesiąte miejsce (280 punktów), dziesiąty jest również pod względem średniej liczby punktów na seta (3,94). W obu zestawieniach prowadzi Darlan przed Felipe Roque. Po dwudziestu jeden kolejkach drużyna Wallace'a prowadzi w tabeli z dużą przewagą nad drugim Farma Conde/Volei Sao Jose dos Campos.

Ostatnio o utytułowanym siatkarzu było głośno w ubiegłym roku. W lutym, kilka miesięcy po wyborach prezydenckich wygranych przez Luiza Inacio Lulę da Silvę, sprzyjający byłemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro Wallace na swoim profilu na Instagramie zapytał obserwujących, czy "strzeliliby Luli w twarz z pistoletu kaliber 12". Choc szybko usunał ten wpis i opublikował wideo z przeprosinami, Komisja Etyki Brazylijskiego Komitetu Olimpijskiego zawiesiła go na 90 dni w rozgrywkach klubowych oraz na rok na występy w reprezentacji.

30 kwietnia, kilka dni przed końcem kary dotyczącej występów w klubie, Wallace wystąpił w meczu finałowym brazylijskiej Superligi i miał udział w wywalczeniu przez Sadę Cruzeiro mistrzowskiego tytułu. Konsekwencją było zaostrzenie kary przez wspomnianą Komisję Etyki i dyskwalifikacja zawodnika aż na pięć lat, zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych. Niedługo później kara została jednak złagodzona do trzech miesięcy zawieszenia w meczach klubowych i rocznego zakazu gry w reprezentacji.

