Świątek ma pokaźną kolekcję samochodów! Kilka z nich robi wrażenie!

Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka świata. Polka nie tylko okupuje szczyt rankingu WTA, ale została także uznana za najlepiej zarabiającą sportsmenkę na świecie! Raszynianka raczej nie epatuje w mediach swoją fortuną, ale za to w jej garażu roi się od imponujących samochodów!

Miliony na korcie, miliony w garażu

Tylko w 2023 roku Iga Świątek zarobiła na korcie 10 milionów dolarów! Od takiej kwoty może zakręcić się w głowie, ale na szczęście pierwsza rakieta świata nie zdradza symptomów słynnej "sodówki", która często dotyka młodych sportowców. Iga wciąż jest tą samą skromną dziewczyną, skorą do okazywania emocji na korcie, nieszukającą medialnego poklasku, która przed kilkoma laty weszła na tenisową scenę i wciąż gra na niej pierwsze skrzypce!

Iga, jak wiele innych sportsmenek i sportowców, ma swoją ekstrawagancką i dość drogą pasję. Są nią samochody! Świątek, choć dość niedawno zdała egzamin na prawo jazdy – wydarzyło się to na przełomie 2021 i 2022 roku – może pochwalić się imponującą kolekcją pojazdów, które, zupełnie jak jej gra, zapierają dech w piersiach!

Pierwszy samochód Igi Świątek

Iga nie kryje swojej miłości do samochodów. Wywiadzie z Magdą Mołek mówiła:

Uwielbiam jeździć samochodem. Jestem młodym kierowcą (...) Trochę mi zajęło zrobienie kursu, ale bez przeszkód, jeśli chodzi o zdanie wszystkich testów. Zresztą instruktor mnie poznał, więc nie wiem, czy miałam dzięki temu ulgę, czy nie.

Z ulgą czy bez ulgi, Iga Świątek zdała egzamin na prawo jazdy, a w styczniu 2022 roku, liderka światowego rankingu WTA sprawiła sobie skromny prezent. Był to Mini Clubman Cooper. Ten wart niewiele ponad 100 000 złotych miejski samochód był pierwszym pojazdem, w którym Świątek wyjechała na polskie drogi. Jak na standardy gwiazd sportu jest to samochód aż nadto zwyczajny – zaledwie 192 konie mechaniczne, 7 sekund do setki i prędkość maksymalna na poziomie 225 km/h. Ot, zwykłe miejskie autko – w dodatku szare, zupełnie nierzucające się w oczy.

Iga Świątek ma jednak w sobie pierwiastek sportowego szaleństwa także w doborze samochodów. Jej ulubione auto to bowiem prawdziwa rakieta!

"Uwielbiam to auto!"

Ulubionym samochodem Igi Świątek jest Porsche Panamera. Raszynianka nie kryje swojej miłości do tego pojazdu, który jest w jej garażu od kilku lat.

- Jak jestem w domu, to właściwie pierwsze co robię, to myślę o tym, że fajnie znowu będzie pojeździć Porsche. Po Warszawie będę jeździć moją Panamerą. Uwielbiam to auto — mówiła Świątek w wywiadzie dla Magdy Mołek - powiedziała.

Luksusowa Panamera to jednak niejedyne Porsche w garażu Igi Świątek. Polska tenisistka dwukrotnie – w 2022 i 2023 roku – wygrała turniej Tennis Grand Prix w Stuttgarcie, którego sponsorem jest właśnie niemiecka marka samochodów. Nagrodą, oprócz gratyfikacji pieniężnej, były, a jakże, samochody!

Za pierwszy triumf Świątek zgarnęła Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Elektryczne kombi o mocy 598 koni mechanicznych osiąga "setkę" w niecałe 4 sekundy. W 2022 roku pojazd był wyceniany na około 800 000 złotych.

Ubiegłoroczna wygrana również zaowocowała nowym samochodem. Tym razem padło na Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo. Pojazd niemieckiej marki to 761 koni mechanicznych pod maską, niecałe trzy sekundy do 100 km/h i… w pełni elektryczny napęd! Co ciekawe Iga Świątek ten samochód podarowała swojemu tacie, Tomaszowi.

Tata będzie wybierał jego kolor. Mówił, że chce granatowy, ale według mnie jest trochę za nudny. Niech zaszaleje i korzysta z okazji – mówiła Iga Świątek o prezencie dla swojego ojca.

Iga Świątek w gronie przyjaciół marki Porsche

Pierwsza rakieta świata nie musi się martwić o stajnię swoich samochodów. Od czerwca 2023 roku jest bowiem ambasadorką marki Porsche. Polka błyskawicznie zadebiutowała w nowej roli stając się twarzą imponującej kampanii promującej elektrycznego Macana.

Świątek ze sporą dozą humoru odniosła się do nowego kontraktu. Na X.com napisała:

"Po 2. wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche. I nie oznacza to, że za rok nie będę walczyć o 3. auto w Stuttgarcie" - można przeczytać.

Po 2. wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche. I nie oznacza to, że za rok nie będę walczyć o 3. auto w Stuttgarcie. 😉 pic.twitter.com/Y57aW5Own9 — Iga Świątek (@iga_swiatek) June 23, 2023

A okazja na trzecie Porsche już niedługo. 47. edycja turnieju w Stuttgarcie rozpocznie się już 13 kwietnia. Świątek jest jedną z głównych kandydatek do zwycięstwa. Czy Polka zaliczy hat-trick zwycięstw w niemieckim turnieju i dołączy kolejne Porsche do swojej kolekcji?

Przekonamy się niebawem!

Polsat Sport