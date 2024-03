Lewandowski skomentował awans na mistrzostwa Europy. Zdjęcie warte więcej niż 1000 słów

Przed meczem z Walią większość ekspertów uważała, że to rywale Polaków są faworytem do awansu na mistrzostwa Europy. Kibice, którzy liczyli na grad goli, musieli obejść się smakiem. Po 120 minutach rywalizacji żadna z drużyn nie była w stanie trafić do siatki i o wszystkich zadecydowały rzuty karne.

Oba zespoły zaczęły konkurs "jedenastek" od pewnych trafień. Dla Polski skutecznie strzelali Lewandowski, Szymański, Frankowski, Zalewski i Piątek, a dla Walii: Davies, Moore, Wilson i Williams. W końcu Wojciech Szczęsny wyczuł intencje Daniela Jamesa i obronił jego uderzenie. Polska wygrała serię rzutów karnych 5:4 i awansowała na Euro 2024.

Sukces reprezentacji cieszy tym bardziej że drużyna ma za sobą fatalny poprzedni rok. Nieudane eliminacje, problemy wizerunkowe PZPN-u i atmosfera wokół naszej drużyny. Nawet najwięksi optymiści nie byli w stanie doszukać się pozytywów. Na domiar złego tuż przed barażami pojawiły się informację, mówiące o tym, że w przypadku braku awansu na Euro z drużyną narodową może pożegnać się Robert Lewandowski.

Ostatecznie Biało-Czerwoni wyszli z opresji. Na wymowny komentarz, ale lakoniczny wpis zdecydował się kapitan reprezentacji. Za pośrednictwem Instagrama Lewandowski skomentował awans na Euro.

"Mamy to!" - napisał napastnik FC Barcelona. Poza Polską, przez baraże awansowały Ukraina i Gruzja, która będzie jedynym debiutantem. Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się 2 grudnia i już od tego momentu było wiadomo, że jeśli Polska się zakwalifikuje, to trafi do grupy D z Holandią, Austrią i Francją. Mecze odbędą się, odpowiednio, 16 czerwca w Hamburgu, pięć dni później Berlinie i 25 czerwca w Dortmundzie.