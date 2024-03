Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza. Relacja live i wynik na żywo

Cucine Lube Civitanova zagra z Mint Vero Volley Monza w ćwierćfinale ligi włoskiej siatkarzy. SuperLega wkroczyła w decydującą fazę. To piąte starcie tej rundy play-off Serie A1. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Kto wygra to spotkanie i rozstrzygnie rywalizację na swoją korzyść? Kiedy mecz? Relacja live i wynik na żywo z meczu Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza na Polsatsport.pl.