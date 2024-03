Przed tym spotkaniem w WKS Śląsku nastąpiło małe trzęsienie ziemi. Jacka Winnickiego na stanowisku pierwszego trenera zastąpił dobrze znany w Polsce Miodrag Rajković. Serb ma bardzo trudne zadanie - ekipa z Wrocławia walczy o awans do play-off ORLEN Basket Ligi, a przed nią mecze właśnie z Anwilem, ale także np. Arged BM Stalą, Legią czy Treflem.

Anwil przechodził ostatnio przez lekki kryzys, o czym świadczyła chociażby porażka we własnej hali z Enea Stelmetem Zastalem Zielona Góra. Niedawne pewne zwycięstwo z Dzikami Warszawa pokazało jednak, że zespół zareagował w odpowiedni sposób. Lider tabeli chce pozostać na pierwszym miejscu do końca sezonu zasadniczego, co może dać przewagę parkietu w każdej serii play-off.

Liderem WKS Śląska od jakiegoś czasu jest Marek Klassen. Rozgrywający bierze na siebie trudne rzuty, ale przede wszystkim nieźle organizuje grę drużyny. Ciągle ważnym graczem jest także ofensywny Hassani Gravett, a sporo może zależeć także od reprezentanta Polski, Jakuba Nizioła. Pod koszami z kolei duet Dusan Miletić - Artiom Parachowski jest wyzwaniem dla każdego rywala.

Zespół z Włocławka może liczyć na Victora Sandersa. Zagrania Amerykanina często nazywane są "magicznymi", a on sam nie ma problemu z braniem odpowiedzialności za wynik na siebie. Świetny jest też reprezentant Czech Tomas Kyzlink, nie można także zapominać o trójkach Janari Joesaara. W najbliższym spotkaniu zabraknie podkoszowego Kalifa Younga, a to oznacza większą rolę Słoweńca Zigi Dimca oraz kadrowicza, Luke’a Petraska.

Pierwszy mecz między tymi drużynami zakończył się zwycięstwem drużyny trenera Przemysława Frasunkiewicza 80:74. Sanders rzucił wtedy dla gospodarzy 21 punktów, a ekipie gości wyróżniał się Miletić z 15 punktami i 8 zbiórkami. Kto teraz będzie kluczowym zawodnikiem?

Początek spotkania WKS Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek w środę o godz. 20:00. Transmisja od 19:50 w Polsat Sport Extra. Relacja live i wynik na żywo meczu WKS Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl.

