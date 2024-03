Szczere słowa selekcjonera Walii po mecz z Polską. "To okrutna gra"

- To okrutna gra i to właśnie powiedziałem zawodnikom. (Byliśmy) jeden strzał od awansu i to boli. Myślałem, że jesteśmy lepszą drużyną, moje przesłanie do zawodników w przerwie było takie, że jesteśmy lepszą drużyną i wygramy ten mecz - powiedział Page w rozmowie z walijską stacją S4C.

Selekcjoner wyraził jednak przekonanie, że reprezentacja Walii znajduje się na dobrej drodze i ta grupa zawodników ma przed sobą przyszłość.

- Właśnie powiedziałem zawodnikom: zobaczcie, jak daleko zaszliśmy. Jestem po prostu dumny z tej grupy i naród powinien być z nich dumny. Włożyli w dzisiejszy mecz wiele wysiłku, aby nas tam doprowadzić. Będziemy więksi i silniejsi po przejściu przez to straszne doświadczenie - mówił selekcjoner Walijczyków, dodając, że jest dumny też z Daniela Jamesa, który miał odwagę podjąć się wykonania ostatniego rzutu karnego.

Zapytany i swoją przyszłość w charakterze selekcjonera reprezentacji odparł:

- Ten zespół dokądś zmierza. Są tak rozczarowani, że nie zakwalifikowali się dziś wieczorem. Są tego głodni, przed nami jeszcze wiele dobrych chwil.

W rozegranym w Cardiff finałowym meczu baraży do Euro 2024 Walia uległa Polsce rzutami karnymi 4:5. W regulaminowym czasie i w dogrywce żadna z drużyn nie strzeliła bramki. Decydującego karnego nie strzelił napastnik Leeds United Daniel James. Oznacza to, że Walijczyków, którzy grali na mistrzostwach Europy w 2016 i 2020 roku tym razem zabraknie w gronie finalistów.

