Zmagania na kortach w Miami wkraczają w decydującą fazę. W pierwszym półfinale turnieju mężczyzn zmierzą się Jannik Sinner i Danił Miedwiediew. Rosjanin będzie miał okazję do rewanżu na Włochu za porażkę w finale tegorocznego Australian Open.

To był szalony pięciosetowy mecz. Tak można opisać finał tegorocznej edycji Australian Open mężczyzn. Finał, w którym Danił Miedwiediew miał tytuł na wyciągnięcie... rakiety. Rosjanin prowadził 2:0 w setach z Włochem Jannikiem Sinnerem. Genialny 22-latek wrócił jednak do gry. Najpierw wyrównał stan pojedynku, a w trzecim secie rozbił do 3 Miedwiediew i zgarnął mu puchar sprzed nosa.

Już w najbliższy piątek Rosjanin będzie mógł wyrównać rachunki. Miedwiediew po trudnej przeprawie z Nicolasem Jarrym awansował do półfinału turnieju w Miami. W nim zmierzy się ze wspomnianym Sinnerem, który w czterech dotychczasowych meczach w Miami stracił zaledwie jednego seta. W drodze do półfinału 3. tenisista rankingu ATP nie dał szans rewelacji turnieju Tomasowi Machacowi.

W pięciu dotychczasowych pojedynkach aż czterokrotnie Sinner pokonywał Miedwiediewa. Podrażniony Rosjanin będzie chciał wreszcie zrewanżować się na Włochu.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Jannik Sinner - Danił Miedwiediew na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 18:00.