Członek zarządu PZPN zawieszony!

- Informujemy, że decyzją Zarządu PZPN z dn. 28.03.2024 r., na podstawie art. 41 par. 4 ust. 1 Statutu PZPN, Pan Paweł Wojtala został tymczasowo zawieszony w prawach Członka Zarządu. Zawieszenie obowiązuje do najbliższego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN - czytamy w komunikacie PZPN.



Kilka tygodni temu Wojtala udzielił wywiadu "Sport Interii", w którym opowiedział o swoich problemach osobistych.

- To kwestia niezwykle delikatna i bolesna, jest związana z moją partnerką oraz jej sprawą rozwodową. Sprawa jest bardzo burzliwa i trwa już od siedmiu lat. W mojej opinii ten mężczyzna obwinia mnie o to, że stracił swoją wielką miłość. Stąd też te obsesyjne, wieloletnie działania przeciwko mnie. Proszę sobie wyobrazić, że w sprawie rozwodowej facet wnioskował o przesłuchanie blisko stu świadków, w większości niezwiązanych z ich życiem, natomiast związanych ze mną. Robił to tylko po to, by się zemścić i próbować zniszczyć moje dobre imię - mówił w lutym 2024 roku.

Wojtala to były reprezentant Polski, który w kadrze rozegrał 12 spotkań. Od 2016 roku jest prezesem WZPN (Wielkopolski Związek Piłki Nożnej), a od 2022 - członkiem zarządu PZPN.

