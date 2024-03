Nie żyje legendarny piłkarz. Dwa razy zdobył Puchar Europy

Lloyd karierę rozpoczął w Bristol Rovers - z tego też miasta pochodził. Następnie przeniósł się do Liverpoolu i to właśnie w barwach "The Reds" święcił pierwsze wielkie triumfy. Na Anfield wywalczył mistrzostwo Anglii, a także Puchar UEFA.

ZOBACZ TAKŻE: Paralimpijka zginęła w zamachu. Była mistrzynią kraju



W 1976 roku obrońca trafił do Nottingham Forest - wówczas drugoligowego. Klub miał jednak wielkie ambicje i wkrótce awansował do elity. W kolejnych latach "Tricky Trees" stali się jedną z najlepszych angielskich ekip. Z Lloydem w składzie wywalczyli między innymi mistrzostwo kraju, dwa razy Puchar Ligi, dwa razy Puchar Europy i raz Superpuchar Europy.



"Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem Larry'ego Lloyda. Składamy kondolencje przyjaciołom i rodzinie Larry'ego" - napisano w komunikacie Forest.



Były piłkarz zmarł w czwartek. Miał 75 lat.