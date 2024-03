Paralimpijka zginęła w zamachu. Była mistrzynią kraju

Zamach w hali koncertowej w podmoskiewskim Krasnogorsku wstrząsnął światem. Rosyjskie służby poinformowały do tej pory o przeszło 130 ofiarach śmiertelnych. Wśród nich znalazła się również paralimpijka - Jekaterina Popowa. Poruszająca się na wózku sportsmenka nie zdołała uciec i została zastrzelona.

Do krwawego zamachu doszło w piątek 22 marca. Uzbrojeni napastnicy weszli do hali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku i otworzyli ogień do przypadkowych osób. W budynku wybuchła panika, a nagrania ze środka obiegły internet.

Do tej pory rosyjskie służby poinformowały o 137 ofiarach śmiertelnych. 180 osób zostało natomiast rannych, a kolejnych 95 uznaje się za zaginionych.



W tej ostatniej grupie do niedawna była Jekaterina Potapowa, rosyjska paralimpijka. 39-latka to dwukrotna mistrzyni swojego kraju w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych. Kobieta poruszała się na wózku inwalidzkim w związku z zwyrodnieniami układu mięśniowo-szkieletowego.



Przez kilka dni los Potapowej pozostawał nieznany. Teraz potwierdził się natomiast najgorszy scenariusz. Okazało się bowiem, że 39-latka zginęła w piątkowym zamachu. Jak ustalili śledczy, kobieta nie zdążyła uciec na wózku inwalidzkim i została zastrzelona przez jednego z agresorów.



- Jej odejście to wielka strata dla społeczności sportowej i rosyjskiej narodowej drużyny tenisa stołowego. Swoimi osiągnięciami wniosła znaczący wkład w rozwój dyscyplny - czytamy w komunikacie Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego.