Co za mecz w Miami! Była liderka rankingu WTA odpadła z turnieju

Jelena Rybakina i Victoria Azarenka zmierzyły się w półfinale tenisowego turnieju Miami Open. Górą okazała się Rybakina, która wygrała w trzech setach i awansowała do finału amerykańskiej imprezy.

Pierwszy set był niezwykle wyrównany. Jak się okazało, jedno przełamanie na korzyść Rybakiny wystarczyło do tego, żeby wyszła na prowadzenie w całym meczu.

Druga partia zaczęła się od premierowego przełamania Azarenki, która szybko objęła prowadzenie 3:0. Zaraz potem Rybakina po raz kolejny straciła swój serwis i przegrywała już 0:4. Ostatecznie pierwszy set zakończył się imponującym zwycięstwem byłej liderki rankingu WTA - 6:0.

Wysoka porażka nie zraziła Rybakiny, która w trzecim secie zyskała przewagę przełamania. Przy stanie 5:4 serwowała już po zwycięstwo w meczu, ale do gry wróciła Azarenka - najpierw doprowadziła do remisu, a potem wyszła na prowadzenie 6:5. Ostatecznie w tie-breaku lepsza była reprezentantka Kazachstanu, która wygrała 7:2, w całym spotkaniu 2:1 i wywalczyła awans do finału.

W finale Rybakina zmierzy się z lepszą z meczu Jekaterina Aleksandrowa - Danielle Collins.

Jelena Rybakina - Victoria Azarenka 6:4, 0:6, 7:6

BS, Polsat Sport