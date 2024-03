Wystartował Rajd Safari, Kajetanowicz liderem

Podobnie jak w latach ubiegłych Rajd Safari otworzył super odcinek specjalny Kasarani, czyli równoległy pojedynek dwóch załóg. Emocji jak zwykle nie brakowało, i choć próba była tylko przetarciem przed właściwą rywalizacją na bezdrożach, to już tutaj zawodnicy popełniali błędy: dachował Singh Vohra, poza drogą znalazł się także Charles Munster. Na szczęście bez kłopotów i bardzo dobrym tempem do mety dotarli reprezentanci ORLEN Rally Team, Kajetanowicz i Szczepaniak, wygrywając w stawce WRC2 Challenger.

– Sezon ruszył. Nie mogłem się doczekać. Ten pierwszy odcinek rajdu był zaledwie wstępem do właściwej rywalizacji, ale jazda po nim dała mi wiele frajdy. Widowisko oglądał tłum kibiców i była fenomenalna atmosfera. Teraz jedziemy sporo kilometrów z Nairobi do Naivashy, a na tych drogach dojazdowych też jest trochę walki – tutaj są kompletnie inne zasady i nie mówię o tym, że jeździ się lewą stroną. A tak serio, czekają nas piekielnie ciężkie odcinki specjalne. Główna robota dopiero przed nami. Mam nadzieję podejść do tej rywalizacji bardzo mądrze, tak jak podchodziliśmy do niej rok i dwa lata temu. Jesteśmy przygotowani, natomiast zawsze powtarzam, na Safari spodziewam się niespodziewanego, więc będę czujnie patrzył na drogę – mówi Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Piątkowy etap Rajdu Safari składa się z trzech dwukrotnie pokonywanych odcinków specjalnych. Będą to próby 2 i 5 Loldia (19,17 km, start o godzinie 6:15 i 11:48 czasu polskiego), 3 i 6 Geothermal (13,12 km, godz. 7:33 i 13:06) oraz najdłuższy w tym dniu oes 4 i 7 Kedong (31,50 km, godz. 8:26 i 13:59).

Rajd Safari 2024, nieoficjalne wyniki po OS 1 (WRC2 Challenger):

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Skoda Fabia RS Rally2) 3:29,6 s

2. Ciamin/Roche (Hyundai i20 N Rally2) +3,9 s

3. Domínguez/Penate (Citroën C3 Rally2) +6,5 s

4. Chwist/Heller (Skoda Fabia RS Rally2) +8,4 s

5. Tundo/Jessop (Ford Fiesta R5) +13,3 s

6. Patel/Khan (Skoda Fabia R5) +13,8 s

7. Díaz-Aboitiz/Sanjuan (Skoda Fabia Rally2 evo) +14,3 s

8. Munster/Dumont (Hyundai i20 N Rally2) +16,4 s

9. Vassilakis/Krawszik (Ford Fiesta Rally2) +21,2 s

10. Virani/Shah (Škoda Fabia R5) +42,6 s

