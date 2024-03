Co dalej z Grupą Azoty Chemik Police? Jest oficjalny komunikat klubu

W ostatnich tygodniach Grupa Azoty Chemik Police wydała oficjalny komunikat w sprawie sytuacji finansowej klubu. Poinformowano w nim m.in., że "istnieje ryzyko braku przystąpienia do rozgrywek w sezonie 2024/25, a nawet kłopotu z dokończeniem bieżącego sezonu". O sytuacji drużyny z Polic dyskutowano w całym siatkarskim światku, także w magazynie siatkarskim #7strefa.

Później włodarze uspokajali, że sezon uda się dograć. Wciąż los drużyny z północno-zachodniej Polski jest jednak niepewny, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejne lata. 29 marca zespół ogłosił bardzo ważną decyzję.

"29 marca, br., podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police, powołano nową Radę Nadzorczą, która delegowała Radosława Anioła do pełnienia funkcji p.o. prezesa klubu. Na stanowisku zastąpił Pawła Frankowskiego, który pełnił tę funkcję od 2016 roku" - napisano w komunikacie wydanym przez Chemika.

Radosław Anioł z siatkówką związany jest od 15 lat. W Chemiku pracuje od lat. Był z nią podczas awansu do Orlen Ligi (obecna Tauron Liga) i utworzenia Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. Początkowo pełnił funkcję managera, następnie awansował na dyrektora zarządzającego.

Chemik Police to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiej siatkówki. Pierwsze tytuły mistrza Polski wywalczył w latach dziewięćdziesiątych (1994, 1995). Później na lata wypadł z ekstraklasy, ale od momentu powrotu do elity w 2013 roku zdominował krajowe rozgrywki. W ostatnich dziesięciu sezonach aż osiem razy sięgnął po mistrzostwo Polski, do tego dołożył siedem triumfów w Pucharze Polski.

W obecnym sezonie policzanki wygrały fazę zasadniczą Tauron Ligi. Szturmem przeszły również przez ćwierćfinał, w dwóch meczach ogrywając Energę MKS Kalisz. W walce o finał zmierzą się z klubem z Łodzi. Na razie nie wiadomo jednak jakim. W sobotnie popołudnie odbędą się ostatnie w tym sezonie derby tego miasta: ŁKS Commercecon zagra z Grot Budowlanymi.