Kajetanowicz i Szczepaniak wracają na fotele liderów Rajdu Safari!

Podczas drugiej pętli Rajdu Safari na niebie kłębiło się coraz więcej chmur i choć wisiało widmo opadów deszczu, szczęśliwie pogoda się utrzymała. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak po serwisie wyjechali zmotywowani i przede wszystkim sprawnym samochodem. Polacy od razu rozpoczęli od zwycięstwa na próbie Loldia 2 (19,17 km), następnie wykręcili drugi czas na odcinku Geothermal 2, tracąc jednak tylko 0,1 sekundy. Trzecią areną zmagań był najdłuższy w dniu oes Kedong (31,50 km), który tym razem bez problemów Polacy wygrali z przewagą aż 26 sekund.

– Wszystko przebiega zgodnie z planem, prowadzimy w WRC2 Challenger, w WRC2 jesteśmy na drugim miejscu, więc to są bardzo dobre pozycje. Odcinki specjalne wytyczone są po bezdrożach, jedziemy w kłębach fesh-feshu. Ten dał nam się we znaki na pierwszej pętli, po której straciliśmy na chwilę prowadzenie w WRC2 Challenger, ale odzyskaliśmy je. Trudno jest zarządzać prędkością jadąc w tym piachu, głębokich koleinach i omijając duże kamienie, zresztą nie da się ich wszystkich ominąć. Jedziemy podobnie jak w ubiegłym roku „złym samochodem” – on jest świetnie przygotowany, ale nie prowadzi się najlepiej. Właśnie takie ustawienia pomagają mu przetrwać. Zawieszenie nie jest nastawione na to, żeby jechać bardzo szybko, tylko po to, by amortyzować uderzenia. Wszystko po to, żeby przetrwać, a to i tak nie daje nam żadnych gwarancji. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, ale przed nami jeszcze dwa długie dni – powiedział Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.

Na sobotni etap Rajdu Safari zaplanowano trzy odcinki specjalne, które podobnie jak dzisiaj będą pokonywane dwukrotnie. Rywalizację rozpocznie OS 8 Soysambu 1 (29,32 km, start o godzinie 6:01 czasu polskiego), po którym załogi pokonają OS 9 Elmenteita 1 (15,08 km, godz. 7:01) i najdłuższy w rajdzie OS 10 Sleeping Warrior 1 (36,08 km, godz. 8:03). Po przerwie serwisowej zawodnicy powtórzą te same oesy odpowiednio o godzinie 12:34, 13:35 i 14:33.

Rajd Safari 2024, nieoficjalne wyniki po OS 7 (WRC2 Challenger):

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) 1:26:36,9 s

2. Ciamin/Roche (Hyundai i20 N Rally2) +26,4 s

3. Munster/Dumont (Hyundai i20 N Rally2) +1:39,4 s

4. Domínguez/Peñate (Citroën C3 Rally2) +3:26,8 s

5. Patel/Khan (Škoda Fabia R5) +3:52,5 s

6. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +5:44,4 s

7. Tundo/Jessop (Ford Fiesta R5) +11:48,1 s

8. Díaz-Aboitiz/Sanjuan (Škoda Fabia Rally2 evo) +12:44,7 s

9. Vassilakis/Krawszik (Ford Fiesta Rally2) +17:47,8 s

10. Virani/Shah (Škoda Fabia R5) +21:22,6 s

