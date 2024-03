Koszmar Hurkacza powrócił. Ale może być jeszcze gorzej

Grigor Dimitrow to prawdziwy koszmar Huberta Hurkacza. W 1/8 finału Miami Open Polak zmierzył się z Bułgarem po raz piąty w karierze i po raz piąty musiał uznać jego wyższość. Porażka to jednak nie koniec złych informacji dla wrocławianina. Może się bowiem okazać, że lada moment zaliczy on kolejny spadek w rankingu ATP.