Polska zagra na Euro! Lewandowski zmierzy się z gwiazdami!

Polska w „grupie śmierci”

Grupy Euro 2024 zostały wylosowane w grudniu ubiegłego roku, mimo iż wówczas nie byli jeszcze znani wszyscy uczestnicy turnieju. Już wtedy poznaliśmy potencjalnych rywali "Biało-Czerwonych". Dziś, po awansie reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy, wiemy na pewno, że Robert Lewandowski i spółka staną przed niezwykle trudnym zadaniem.



Podopieczni Michała Probierza będą rywalizować w grupie D, którą media zgodnie okrzyknęły mianem „grupy śmierci”. Trzeba otwarcie przyznać, że jest to określenie w pełni adekwatne – Polska zagra z Francją, Holandią i Austrią. Na papierze "Biało-Czerwoni" wyglądają na najsłabszą drużynę w grupie D. Rywale są znacznie wyżej notowani, a ich piłkarska klasa nie podlega dyskusji.

Lewandowski kontra Mbappé

"Trójkolorowi" to jedna z najmocniejszych drużyn na świecie. Podopieczni Didiera Deschampsa w 2022 roku byli o krok od obrony mistrzostwa świata – w finale katarskiego mundialu ulegli Argentynie po serii rzutów karnych. Filarem francuskiej kadry jest gwiazda PSG i jeden z najlepszych piłkarzy, Kylian Mbappé. Europa już zaciera ręce na jego pojedynek z Robertem Lewandowskim – na instagramowym koncie EURO 2024 pojawiły się nawet zdjęcia obu piłkarzy z Mistrzostw Świata w Katarze z wymownym podpisem: Tego lata znów się spotkają.



W ⅛ finału Mistrzostw Świata w Katarze lepsi okazali się Francuzi, którzy wygrali 3:1. Koncert dał wówczas nie kto inny jak Mbappé – zdobywca dwóch bramek. W tamtym meczu do siatki "Trójkolorowych" trafił także Robert Lewandowski, był to jednak gol na otarcie łez. "Biało-Czerwoni" byli jednak o krok od sprawienia sporych kłopotów ekipie Deschampsa – pierwsze minuty tamtego spotkania przebiegały pod dyktando Polaków, którzy byli blisko zdobycia bramki otwierającej spotkanie. To ewidentny dowód na to, że Francuzi, choć są drużyną z absolutnego światowego topu, mają momenty dekoncentracji, które należy wykorzystać.

Kolejnym promykiem nadziei dla polskich kibiców może być historia zmagań Francuzów z poprzedniego mundialu. "Trójkolorowi" po dwóch pierwszych meczach byli już pewni awansu do dalszej fazy turnieju, a w trzecim meczu fazy grupowej ulegli Tunezyjczykom 0:1. Nie mamy nic przeciwko, by taki scenariusz powtórzył się z udziałem "Biało-Czerwonych", którzy zmierzą się z Francją w… ostatnim meczu fazy grupowej.

Holendrzy są pod presją

Holendrzy w grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy rywalizowali z… Francuzami. "Pomarańczowi" dwukrotnie przegrali z "Trójkolorowymi" – 0:4 i 1:2. W pozostałych sześciu meczach z Grecją, Irlandią i Gibraltarem byli jednak bezbłędni i zgarnęli komplet punktów, co pozwoliło im na zajęcie drugiego miejsca w tabeli. Kręgosłup ekipy Ronalda Koemana stanowią doświadczeni Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum i Memphis Depay. Wspierają ich młodzi Cody Gakpo z Liverpoolu i Xavi Simmons z RB Lipsk.



Polacy zmierzą się z Holendrami 16 czerwca, w swoim pierwszym meczu podczas EURO 2024. Wydaje się, że dobrze dysponowani powinni stawić solidny opór "Pomarańczowym", którzy, jak podczas wielu poprzednich turniejów, będą musieli zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami – nie jest żadną tajemnicą, że w Niderlandach marzą o powtórzeniu sukcesu z 1988 roku, gdy sięgnęli po złoto mistrzostw Europy. Presja może spętać nogi podopiecznych Koemana, a z tej szansy będą musieli skorzystać "Biało-Czerwoni".

Rozpędzeni Austriacy

Skład grupy D uzupełnia Austria, która teoretycznie jest drużyną na podobnym poziomie, co reprezentacja Polski. Teoretycznie, bo podopieczni Ralfa Rangnicka są w ostatnich miesiącach rewelacją Starego Kontynentu.



Były menedżer Manchesteru United prowadzi swój zespół od zwycięstwa do zwycięstwa. Austriacy od 16 listopada 2022 roku rozegrali 14 meczów. Ich przeciwnikami byli m.in. Niemcy, Włosi, Belgowie czy Szwedzi. Bilans? 11 zwycięstw, 2 remisy i jedna porażka. "Burschen" prezentują ofensywny, atrakcyjny dla oka futbol, o czym boleśnie przekonali się Turcy, którzy 26 marca przegrali z Austrią aż 1:6!



Historia starć Polski z Austrią może jednak napawać optymizmem zarówno naszych kibiców, jak i piłkarzy. W ostatnich pięciu meczach tych drużyn "Biało-Czerwoni" nie ponieśli ani jednej porażki. Szczególnie ciepło możemy wspominać starcie z 21 marca 2019 roku, gdy Polacy, pod wodzą Jerzego Brzęczka, wygrali 1:0 po golu Krzysztofa Piątka. Kto wie, może "Pio" 21 czerwca w Berlinie znów odpali swoje słynne pistolety?

Ostatni turniej Lewandowskiego?

Robert Lewandowski, podobnie jak kilku innych liderów reprezentacji, jest już u schyłku swojej kariery, a Euro 2024 to prawdopodobnie ostatni wielki turniej, w którym wystąpi. Możliwość rywalizacji z takimi zawodnikami jak Mbappé, Griezmann, Depay czy van Dijk z pewnością wyzwoli u naszego kapitana dodatkowe pokłady energii.



W starciach z Holendrami, Austriakami i Francuzami Polacy nie będą faworytami! Ba! Będą raczej stawiani w roli „chłopców do bicia”. Ewentualne niepowodzenie na turnieju – choć z pewnością bolesne – nie będzie tak piętnowane, jak porażki na Euro 2012 czy podczas mundialu w 2018 roku. Być może pozycja outsidera zdejmie presję z barków naszych reprezentantów, którzy wskoczą na naprawdę wysoki poziom i pokażą pełnię swoich umiejętności?

Przekonamy się już w czerwcu podczas Euro 2024!