Syn legendarnego skoczka narciarskiego kontuzjowany! Nieszczęśliwy wypadek na skoczni

We wtorkowe popołudnie młody Ahonen opublikował w mediach społecznościowych ze szpitalnej sali.

"No to przeżyliśmy i ten sezon. Możliwe, że zabraknie mnie podczas mistrzostw Finlandii. Będę *lizać rany*. Ostatni trening na skoczni na fińskiej ziemi okazał się trochę trudny. Najważniejsze, że po dalekim skoku, że udało się uniknąć najgorszego. Złapmy trochę oddechu i kontynuujmy tam, gdzie skończyliśmy" - napisał Ahonen.

Skoczek podczas jednego z treningów oddał daleki skok i miał problemy z utrzymaniem równowagi podczas lądowania. Niestety niefortunnie upadł i od razu został przewieziony do szpitala.

Mimo nieszczęśliwego zakończenia Ahonen może zaliczyć ten sezon do udanych - podczas konkursu PŚ w Ruce po raz pierwszy w karierze zakwalifikował się do konkursu Pucharu Świata i zajął 44. miejsce - dokładnie 30 lat, jedenaście miesięcy i dwanaście dni po debiucie w elicie jego słynnego ojca Janne.

Młody skoczek głęboko wierzy, że uda mu się zrobić karierę w sporcie. Jak przyznał jego ojciec, Mico kilka lat temu podjął decyzję o... porzuceniu szkoły, by skupić się wyłącznie na skokach narciarskich.

- Postawił wszystko na jedną kartę. Rzucił szkołę zawodową i nie ma żadnego planu B. Co ja na to? A co mogłem mu doradzić, skoro ja zrezygnowałem z nauki na jeszcze wcześniejszym etapie? W wielu dyscyplinach sportowych jest tak, że jeśli chcesz osiągnąć szczyt, musisz się temu w pełni poświęcić. Wszystko albo nic. Sport wymaga ryzyka i musisz próbować, bo za 10 lat nie będzie już na to czasu - skomentował Janne Ahonen w rozmowie z telewizją Yle.