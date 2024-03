To wielka nadzieja dla Polski! Oni mogą zdobyć medale na igrzyskach olimpijskich

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Zakończył się właśnie bogaty w sukcesy sezon na krótkim i dużym torze. Dla Pana jako Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego to jest najlepsza z możliwych wiadomości w kontekście zbliżających się igrzysk olimpijskich w 2026 roku, że nasi łyżwiarze szybcy będą mieli we Włoszech szanse medalowe.

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego: Tak, to prawda. Niesamowity sezon, o czym świadczy trzydzieści siedem zdobytych medali, no i te nadzieje na igrzyska olimpijskie w Mediolanie, bo już niedługo do rozpoczęcia tych zawodów. Dwa medale zdobyte na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich w tym sezonie w Gangwon to naprawdę niesamowity dorobek. Fantastyczna grupa ludzi i łyżwiarstwo cudownie się rozwija i mam nadzieję, że to jest nasza przyszłość i nasze nadzieje medalowe na igrzyska olimpijskie w Mediolanie.

Z Pana ust padły też bardzo optymistyczne deklaracje dla samych zawodników i trenerów, że ta ich ciężka praca jest i doceniana i będzie doceniana w przyszłości.

My jako Polski Komitet Olimpijski staramy się tworzyć bardzo komfortowe warunki i nagrody dla naszych sportowców, bo to oni są najważniejsi i o tym trzeba zawsze pamiętać. Oczywiście związki sportowe, ale sportowcy, bez nich nie byłoby tych medali i bez nich nie moglibyśmy przeżywać tych emocji, kibicować, więc my jako Polski Komitet Olimpijski staramy się robić wszystko, aby te nagrody, o które będą walczyli za zdobywane medale na igrzyskach olimpijskich, były bardzo adekwatne do tego ich wysiłku.

Kilkanaście miesięcy pozostało do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Amepzzo. W tych poprzednich igrzyskach zazwyczaj to skoczkowie byli w rolach głównych. Teraz wprawdzie notują trochę słabszy sezon, ale na pewno się odbudują przed igrzyskami. Cieszy natomiast, że nasza mocna grupa łyżwiarska pojedzie do Włoch z celami zdobycia medali.

Tak, to prawda, chociaż skoczkowie trzeba pamiętać, że podczas młodzieżowych igrzysk z trzech medali jeden zdobył skoczek, a dwa pozostałe łyżwiarze. Oczywiście w sportach zimowych zawsze z tymi medalami było ciut gorzej, niż z letnimi igrzyskami, ale liczymy na to, że łyżwy w Mediolanie zdobędą większą ilość medali, dołożą też skoczkowie, więc tych nadziei naszych medalowych podczas zimowych igrzysk olimpijskich jest coraz więcej i to cieszy. Mam nadzieję, że będziemy silną grupą, która będzie walczyła w Mediolanie o medale.