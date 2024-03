Zaskakujący przebieg hitu! To był teatr jednego aktora

Fani tenisa ostrzyli sobie zęby na to spotkanie, lecz okazało się, że był to teatr jednego aktora. Już po kilkunastu minutach Sinner miał na koncie dwa przełamania i ostatecznie wygrał pierwszego seta 6:1.

Druga partia zaczęła się ponownie fatalnie dla Rosjanina, który przegrał cztery punkty z rzędu przy własnym serwisie. Sinner od początku miał więc przewagę przełamania. W piątym gemie zrobił to po raz drugi.

Miedwiediew nie miał pomysłu na dobrze dysponowanego Sinnera. Drugi set zakończył się zwycięstwem Włocha 6:2, a to oznacza, że to on zagra w finale turnieju w Miami.



Wynik meczu:



Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew 2:0 (6:1, 6:2)

Skrót meczu Sinner - Miedwiediew

Polsat Sport