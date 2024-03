Cios w Hurkacza nadszedł w środku nocy. To już przesądzone!

Hubert Hurkacz spadnie w najnowszym rankingu ATP. Polak w turnieju w Miami dotarł zaledwie do 1/8 finału, gdzie przegrał z Grigorem Dimitrowem. Rewelacyjny w ostatnim czasie Bułgar ubiegłej nocy pogrążył Polaka jeszcze bardziej. 32-latek ograł w trzech setach Aleksandra Zvereva i awansował do finału zmagań na Florydzie. To oznacza, że przeskoczy wrocławianina w najnowszym zestawieniu najlepszych tenisistów świata.