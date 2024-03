Walcząca o powrót do Ekstraklasy "Biała Gwiazda" zmierzy się na wyjeździe z broniącym się przed spadkiem do drugiej ligi Chrobrym. Wiślacy są faworytami tego meczu, ale muszą zachować pełną koncentrację od pierwszej do ostatniej minuty gry.

Głogowianie bowiem w 2024 roku spisują się całkiem nieźle - w pięciu rozegranych dotąd meczach ponieśli tylko jedną porażkę. Co więcej, przed przerwą w rozgrywkach sensacyjnie pokonali w Tychach GKS 2:1, czyli kandydata do awansu.

Chrobry Głogów - Wisła Kraków: Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Mecz Chrobry Głogów - Wisła Kraków rozpocznie się o 17:30. Wcześniej - bo już o 17:20 - wystartuje natomiast telewizyjna transmisja. Mecz Chrobry - Wisła można obejrzeć w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.