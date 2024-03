Kajetanowicz i Szczepaniak na czele WRC2C, trwa walka w Rajdzie Safari

Dwukrotni zwycięzcy Rajdu Safari, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak liderują przed finałowym etapem zmagań w tegorocznej edycji afrykańskiego klasyka. Polacy wygrali wszystkie trzy odcinki specjalne drugiej pętli i mają już blisko pięć minut przewagi nad kolejną z załóg WRC2 Challenger. Do mety pozostało jednak nadal sześć prób o łącznej długości ponad 74 kilometrów, które rozegrane zostaną w Wielkanocną Niedzielę.

Trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Świata rozgrywana jest w Kenii. Legendarny Rajd Safari jak zwykle powoduje wiele emocji, zwłaszcza polskim kibicom, ponieważ to reprezentanci naszego kraju liderują w klasyfikacji WRC2 Challenger. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak do zwycięstw oesowych dorzucili trzy kolejne, wygrywając wszystkie próby drugiej, sobotniej pętli. Pewna i skuteczna strategia pozwala im cieszyć się z ponad 5-minutowej przewagi nad drugim duetem! Jednocześnie reprezentanci ORLEN Rally Team zajmują trzecie miejsce w WRC2 i bardzo wysokie ósme w klasyfikacji generalnej zawodów.

– Są święta, ale my jesteśmy w pracy, fajnej pracy. Drugi dzień prawdziwej walki za nami. Drugi, bo nie liczę Nairobi i pierwszego super specjalnego odcinka, rozgrywanego przede wszystkim dla kibiców. Po najdłuższym dniu rajdu powiększamy przewagę w WRC2 Challenger. Dziś mieliśmy wszystko na trasie: oczywiście głazy, do których już jesteśmy przyzwyczajeni, fesh-fesh, ale jeszcze doszło błoto, dużo kałuż i padający deszcz. Teoretycznie mało przyjemnie, a z drugiej strony miałem przyjemność z jazdy i cieszę się, że tutaj jesteśmy. Przed nami niedziela, która zawsze jest trudna w takich sytuacjach, bo będzie trzeba jechać bardzo mocno taktycznie, a jednak wszystko może się wydarzyć, zwłaszcza na takim rajdzie. Muszę się skoncentrować, dobrze wyspać i później robić swoje, realizować swój plan do samego końca. Mam nadzieję, że będzie dobrze – podsumował dzień Kajetan Kajetanowicz, aktualny mistrz świata w kategorii WRC2 Challenger.

Informacja prasowa