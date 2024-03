Mistrzowie Polski najlepsi w rundzie zasadniczej

Zagłębie w Hali Legionów dotrzymywało kroku gospodarzom tylko przed pierwszy kwadrans. W 16. min po bramce Dawida Krysiaka zespół z województwa dolnośląskiego przegrywał tylko 10:11. Później na parkiecie dominowali już podopieczni Tałanta Dujszebajewa, którzy na przerwę schodzili z ośmiobramkowym prowadzeniem (24:16). W drugiej połowie ich dominacja była jeszcze wyraźniejsza.

„Końcowy wynik mówi sam za siebie, graliśmy z klasową drużyną. My, w odróżnieniu od kieleckiego zespołu, mamy zupełnie inne cele. Dla nas mistrzostwa zaczynają się tak naprawdę za tydzień. Jestem tylko zły, że daliśmy sobie rzucić tak dużo bramek i z taką łatwością je traciliśmy” – mówił po spotkaniu trener Zagłębia Tomasz Kozłowski.

„Nie przyjechaliśmy do Kielc, aby ten mecz oddać bez walki. Zagraliśmy z drużyną światowej klasy i chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony. Zbyt wolno wracaliśmy do obrony, do tego doszła nieskuteczność w ataku, stąd tak wysoki wynik. Musimy jak najszybciej zapomnieć o tym meczu i skupić się na następnych bardzo ważnych dla nas spotkaniach. Chcemy jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w ekstraklasie” – dodał obrotowy gości Paweł Kałużny,

20-krotni mistrzowie Polski wystąpili w tym meczu bez Alexa Dujshebaeva, Igora Karacica, Dylana Nahiego i Andreasa Wolffa, ale nie przeszkodziło im to w odniesieniu wysokiego zwycięstwa.

„Widać było od początku u naszych zawodników pełne zaangażowanie, mimo napiętego kalendarza, bo rozegraliśmy ostatnio wiele spotkań. W ostatnich tygodniach dużo rotowaliśmy składem i to przyniosło efekty. Z minuty na minutę coraz bardziej +kąsaliśmy+ przeciwnika, odbierając mu chęci do walki” – komplementował swój zespół Lijewski.

Po wygranej nad Zagłębiem piłkarze ręczni Industrii zapewnili sobie pierwsze miejsce na koniec fazy zasadniczej.

„Teraz tak naprawdę zaczynamy poważne granie, bo wchodzimy w fazę play offów. Będą one bardzo wymagające, ale i niebezpieczne, bo w nich gra się tylko do dwóch zwycięstw. Cieszy jednak fakt, że na tę decydującą część sezonu udało się nam przygotować wysoką dyspozycję, mimo kłopotów kadrowych, które mamy praktycznie przez całe rozgrywki” – powiedział asystent Tałanta Dujszebajewa.

„Mimo tych wszystkich kłopotów kadrowych, które mamy, widać, że w naszej drużynie cały czas panuje pozytywna energia. Z Zagłębiem zagraliśmy w okrojonym składzie, ale każdy z nas dał z siebie 100 proc. i co równie ważne, bardzo dobrze wyglądaliśmy pod względem fizycznym przez całe 60 minut. Teraz przed nami faza play off, do której przystępujemy z pierwszej pozycji. Dzięki temu będziemy mieli przewagę własnego parkietu w decydujących meczach” – podkreślił rozgrywający Michał Olejniczak.

W pierwszej rundzie play-off kielecki zespół zmierzy się z MMTS Kwidzyn. Rywalizacja toczyć się będzie do dwóch zwycięstw.

BS, PAP