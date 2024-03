Mistrzynie Polski nie obronią tytułu! Jednostronne widowisko w derbach Łodzi

O pierwszej partii tego spotkania mistrzynie Polski z pewnością szybko chciały zapomnieć. I choć początek był wyrównany, około 10. punktu "Budowlane" zaczęły budować przewagę, która systematycznie rosła (10:13, 15:21). Dysproporcja w grze była już zbyt duża, by ją nadrobić i to zawodniczki Macieja Biernata o kolejny krok zbliżyły się do półfinału.

Druga partia rozpoczęła się od piorunującej przewagi zespołu "gości" (na co dzień obie drużyny występują w łódzkiej Sport Arenie, lecz formalnym gospodarzem był ŁKS), który wyszedł na sześciopunktowe prowadzenie (1:7). Rywalki próbowały podgonić wynik, ale ilekroć zbliżyły się do "Budowlanych" - te ponownie "odskakiwały". Bezpieczną przewagę udało im się dotrzymać do końca. Po chwili do walki o medale brakowało im już tylko seta.

I wygrały go. Ostatnia partia miała bardzo podobny przebieg do pierwszej - znów wyrównany początek, później "odskok" Budowlanych i próba nadganiania wyniku przez siatkarki Alessandro Chiappiniego. Tak jak i w pierwszym secie - nie udało się. W zespole Grota było widać coraz większy luz i po chwili to one mogły cieszyć się z awansu do strefy medalowej Tauron Ligi.

W półfinale na Grot Budowlanych Łódź czekają już siatkarki Grupy Azoty Chemika Police. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 2 kwietnia o godzinie 19:00.

ŁKS Commercecon Łódź - Grot Budowlani Łódź 0:3 (15:25, 20:25, 20:25)

ŁKS Commercecon Łódź: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Amanda Campos, Zuzanna Górecka, Anastazja Hryszczuk, Roberta Ratzke, Kamila Witkowska - Paulina Maj-Erwardt (libero) - Kinga Drabek, Aleksandra Dudek, Aleksandra Gryka, Julita Piasecka, Paulina Zaborowska

Grot Budowlani Łódź: Ana Bjelica, Jelena Blagojevic, Małgorzata Lisiak, Mackenzie May, Kinga Różyńska, Ewelina Wilińska - Justyna Łysiak (libero) - Martyna Łazowska.

Skrót meczu ŁKS Commercecon Łódź - Grot Budowlani Łódź: