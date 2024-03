PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Gliwiczanie plasują się na 13. lokacie z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową. Piast w pięciu ostatnich meczach tylko raz odniósł zwycięstwo, raz zremisował i poniósł trzy porażki. Przed przerwą reprezentacyjną uległ w Warszawie Legii 1:3.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski ledwo wrócił do klubu, a tu takie słowa. Xavi nawet się nie zawahał

Śląsk w ostatnich tygodniach również nie zachwyca, przez co podopieczni Jacka Magiery stracili fotel lidera na rzecz Jagiellonii do której teraz tracą dwa "oczka". Wrocławianie mają niemal identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań, co Piast. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska tylko raz cieszyła się z wygranej, dwukrotnie dzieliła się punktami i dwukrotnie przegrywała. Przed dwoma tygodniami Śląsk tylko bezbramkowo zremisował u siebie z Puszczą Niepołomice.

W rundzie jesiennej wrocławianie wygrali z Piastem 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Śląsk Wrocław od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.