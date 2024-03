"Kanonierzy" przegrali siedem ostatnich spotkań na stadionie Manchesteru City - osiem, licząc też Puchar Anglii. Niektóre z tych porażek były bardzo dotkliwe, np. 0:5 w sierpniu 2021 roku czy 1:4 pod koniec ubiegłego sezonu.

Do niedzielnego starcia piłkarze prowadzeni przez Hiszpana Mikela Artetę, w tym Jakub Kiwior, mogą podchodzić z dużą pewnością siebie. Arsenal wygrał osiem ostatnich spotkań ligowych - połowę różnicą co najmniej pięciu goli - i liczy się wciąż w Lidze Mistrzów, w której dotarł do ćwierćfinału, gdzie jego rywalem będzie Bayern.

"The Citizens" są z kolei niepokonani przed własną publicznością w tym sezonie Premier League. W 14 występach odnieśli 10 zwycięstw i czterokrotnie zremisowali.

Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester City - Arsenal FC od godziny 17.30 na Polsatsport.pl.

BS, PAP