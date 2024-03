Takie słowa po awansie na Euro 2024! Tomasz Hajto zachwycony reprezentantem Polski

Ekspert Polsatu Sport wypowiedział się na temat gry polskich piłkarzy w meczu z Walią. Biało-Czerwoni ograli rywali po serii rzutów karnych i awansowali na Euro 2024. Szczególnie do gustu przypadł mu Nicola Zalewski.



- On ma w sobie to coś. Ma to w genach - i szybkość, i drybling. Jego drybling jest taki ryzykowny. Może stracić piłkę i pójdzie z tego kontratak, ale kiedy cię minie, to już go nie dogonisz. To nie jest wyuczone zagranie, on ma taki styl gry - powiedział Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol".



I dodał:



- Zalewski to jeden z niewielu piłkarzy, którzy jak nie grają w klubie, to prezentują się lepiej w kadrze, niż kiedy regularnie występuje w Romie. Wtedy był taki stłumiony taktyką i nie zawsze dawał z siebie wszystko - stwierdził.



Polska zagra na Euro 2024 w grupie z Holandią, Francją oraz Austrią. Czy Zalewski może być kluczową postacią w tych spotkaniach? Hajto nie ma wątpliwości, że jego repertuar zagrać może być przydatny.

- Kiedy mija rywala, to nie kombinuje. Nie idzie w drybling w zawodnika. On robi zamach i wszystko przekłada do linii. Jego dośrodkowania nigdy nie trafiają w pierwszego obrońcę - zakończył.

Polsat Sport