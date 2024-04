Który atakujący pojedzie na igrzyska? Grbicia czeka bardzo trudny wybór

Bartosz Kurek oraz Łukasz Kaczmarek to dwie postacie, które w ostatnich latach stanowią o sile ataku w polskiej siatkówce. W sezonie olimpijskim konkurencja na tej pozycji jest jednak większa, a do kadry z impetem chce wejść Karol Butryn.

Każdy trener reprezentacji Polski w siatkówce ma ogromny ból głowy, gdy przychodzi czas wyboru składów na ważny turniej. W tym roku zadanie selekcjonera wydaje się jeszcze trudniejsze, bowiem w lipcu rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu. A tam liczba zawodników jest jeszcze bardziej ograniczona.

O wymarzone 12, a właściwie 13 biletów (jeden zawodnik pojedzie jako rezerwowy i będzie mógł zastąpić innego, który "wypadnie" z drużyny np. z powodu choroby bądź kontuzji) powalczy szerokie grono świetnych siatkarzy. Z czasem będzie ono zawężane, analizowane ze względu na pozycje, a finalnie w składzie Biało-Czerwonych na najważniejszą imprezę czterolecia znajdzie się prawdopodobnie dwóch atakujących.

Kto zatem jest faworytem do udziału w igrzyskach? Jako pierwsi na myśl przychodzą dwaj siatkarze, którzy w zeszłym roku stanowili filar zespołu: Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek. Kurek w Japonii sprawował się bardzo dobrze, ale Kaczmarek ostatnimi czasy zmaga się z problemami, które wpłynęły na jego dyspozycję. W świetnej formie jest za to Karol Butryn, który od lat był w cieniu tych dwóch.

Atakujący Aluronu CMC Warty Zawiercie to jeden z najlepiej punktujących w PlusLidze. Jest także "kolekcjonerem" statuetek dla najlepszego zawodnika meczu - w tym sezonie na MVP wybrano go już 10 razy. Sam bombardier zapowiada, że będzie "bił się" o miejsce w składzie.

- Wydaje mi się, że trudno będzie się jednak załapać do drużyny. Chłopaki są już zgrani ze sobą. Przez te dwa-trzy lata, odkąd jestem powoływany, funkcjonuje praktycznie ten sam skład, zwłaszcza na najważniejszych turniejach. (...) Będę walczył o wyjazd na igrzyska do końca. Mam wrażenie, że teraz jest ten decydujący moment, co do zdrowia zawodników i formy, kto jak będzie prezentował się w kluczowych meczach sezonu klubowego. Zobaczymy, jaką ostateczną koncepcję na igrzyska będzie miał trener Nikola Grbić - powiedział Karol Butryn w rozmowie z Maciejem Piaseckim z wprost.pl.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.