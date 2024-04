Piłkarze Lecha dopiero w czwartek trenowali w komplecie. Dość liczna grupa zawodników wyjechała na zgrupowania swoich reprezentacji i większość z nich wróciła w doskonałych nastrojach. Bartosz Salamon z reprezentacją Polski wywalczył w barażach awans na Euro, podobnie jak Gruzin Nika Kwekweskiri. Jego drużyna po raz pierwszy w historii wystąpi na mistrzostwach Starego Kontynentu.

Najbliższy rywal lechitów to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Mielczanie niemal co roku wymieniani są w gronie kandydatów do spadku, tymczasem po 25 kolejkach mają 36 punktów na koncie i zajmują ósme miejsce.

Zimą z Lecha do Stali został wypożyczony obrońca Maksymilian Pingot. W umowie między klubami jest zawarta klauzula, że piłkarz może zagrać przeciwko swojej macierzystej drużynie, ale mielczanie musieliby zapłacić Lechowi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Lech Poznań od godziny 15.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP