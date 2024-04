Smutne wieści z meczu piłkarskiego. Nie żyje kibic

Do smutnego zdarzenia doszło podczas meczu Allsvenskan (szwedzkiej ekstraklasy piłkarskiej) pomiędzy GAIS a IF Brommapojkarna. Jeden z kibiców nagle stracił przytomność i mimo natychmiastowej reanimacji oraz błyskawicznego przewiezienia go do szpitala jego życia nie udało się uratować.