Tyson znokautuje Paula? Dziewczyna yotubera zaniepokojona

Paul w 2020 roku zadebiutował w zawodowym boksie i trzeba przyznać, że nieco zadziwił pięściarski świat. Na jego koncie są m.in. nokauty w starciach z byłymi zawodnikami UFC Benem Askrenem i Tyronem Woodleyem (były mistrz UFC). Ponadto Amerykanin wygrał na punkty z legendami MMA Andersonem Silvą i Nate'em Diazem. Jedyną porażkę ufundował mu Tommy Fury.

Teraz przed 27-latkiem pojedynek z jednym z najwybitniejszych pięściarzy w historii. Tyson do dzisiaj dzierży tytuł najmłodszego mistrza w historii kategorii ciężkiej. Pierwszy pas wywalczył w 1986 roku, kiedy miał nieco ponad 20 lat. Problem w tym, że "Iron" ostatni swój poważny pojedynek stoczył w 2005 roku. W 2020 roku zawalczył w pokazowym starciu z Royem Jonesem Jr, jednak nie można tego brać na poważnie. Oznacza to, że 20 lipca legendarny pięściarz będzie 30 lat starszy od swojego rywala.

W jednym z podcastów Paul rozmawiał ze swoją dziewczyną. Leerdam, zapytana o pojedynek, odpowiedziała, że obawia się nokautu na jej chłopaku.

- A co jeśli Cię znokautuje? To będzie Twoja ostatnia walka? Chcę poznać możliwe scenariusze - zaznaczyła Holenderka, po czym dodała, że jeśli Paul przegra przez nokaut, to ona na pewno się popłacze.

Warto wspomnieć, że Leerdam jest bardzo utytułowaną łyżwiarką. Na jej koncie są 4 mistrzostwa świata oraz srebro igrzysk w Pekinie.

IM, Polsat Sport