W drugim z wtorkowych meczów 29. kolejki PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Oba zespoły mają o co walczyć, dlatego kibice mogą być pewni zaciętego starcia.

W poprzedniej kolejce zawiercianie pokonali lidera PlusLigi, ekipę Jastrzębskiego Węgla, dzięki czemu zbliżyli się do drużyny trenera Marcelo Mendeza na dwa punkty. "Jurajscy Rycerze" chcą iść za ciosem, by - przy ewentualnym potknięciu najgroźniejszego rywala - zakończyć fazę zasadniczą sezonu na pierwszym miejscu w tabeli. Wygrana z Jastrzębskim Węglem była dla Aluronu CMC Warty dziewiątą w dziesięciu ostatnich spotkaniach na wszystkich frontach, co pokazuje tylko siłę drużyny Michała Winiarskiego.

Choć w tabeli zespoły gospodarzy i Grupy Azoty ZAKSY dzieli aż 28 "oczek", raczej nie powinniśmy się tu spodziewać meczu z cyklu "godzinka z prysznicem". Kędzierzynianie, którzy kilka dni temu sensacyjnie ulegli Ślepskowi Malow Suwałki, ponosząc czwartą (!) porażkę z rzędu, desperacko potrzebują punktów, jeżeli marzy im się jeszcze gra w fazie play-off. ZAKSA po 28 kolejkach ma 39 "oczek" - o punkt mniej od ósmego w tabeli Indykpolu AZS Olsztyn i trzy mniej od plasującej się na 7. pozycji PSG Stali Nysa. Trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów muszą więc nie tylko wygrać, ale i liczyć na potknięcie któregoś z rywali...

