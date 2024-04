Pilna zmiana wymuszona przed Euro 2024! Boniek komentuje! "To czysty populizm!"

UEFA ustaliła, że na Euro 2024 kadry zespołów będą miały po 23 piłkarzy. Wszystko na to wskazuje, że głośne protesty trenerów, na czele z Ronaldem Koemanem i Garethem Southgate’em spowodują powrót do składów 26-osobowych. – Wymuszanie szerszych kadr to czysty populizm. Liczby dowodzą, że trenerzy nie korzystają z tylu piłkarzy – powiedział nam wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek.