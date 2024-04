Zwrot ws. trenera Barcelony! Gwiazdy będą zadowolone? To duże zaskoczenie

Choć Xavi Hernandez ogłosił decyzję o odejściu z Barcelony po zakończeniu sezonu, to media nie przestają informować o staraniach prezydenta klubu Joana Laporty. Czy będzie on w stanie nakłonić trenera do pozostania? Hiszpańskie media rzuciły nowe światło na tę sprawę...

Xavi ogłosił swoją decyzję pod koniec stycznia 2024 roku po porażce Barcelony z Villarrealem 3:5. Była to sensacyjna wiadomość, która wstrząsnęła nie tylko opinią publiczną, ale i piłkarzami. Niektórzy z nich do tej pory nie mogą się z tym pogodzić i starają się namówił szkoleniowca do zmiany decyzji. Wśród nich jest m.in. Robert Lewandowski, ale także młodzi piłkarze, którzy dzięki aktualnemu trenerowi mogą regularnie prezentować swoje umiejętności w pierwszej drużynie "Blaugrany".



Na ten moment Xavi pozostaje niewzruszony i nie zamierza cofać swoich słów. "Mundo Deportivo" poinformowało jednak, że Laporta chciałby, by legenda Barcelony poprowadziła Barcelonę w kolejnym sezonie. Co musiałoby się jednak stać?

Hiszpańscy dziennikarze podają kilka powodów. Przede wszystkim Barcelona musiałaby dobrze zakończyć sezon 2023/2024. Na ten moment pozostaje w grze w Lidze Mistrzów oraz ciągle ma szansę na obronę mistrzostwa Hiszpanii. Po drugie, ważna będzie kwestia Finansowego Fair Play. To wiąże się z trzecim powodem, a mianowicie - z wielkimi transferami.

Istnieje przekonanie, że ściągnięcie światowej klasy nazwisk mogłoby zmienić postrzeganie Xaviego. Dziennikarze w gronie ewentualnych wzmocnień wymieniają takich graczy jak Joshua Kimmich czy Bernardo Silva.

Najbliższe tygodnie na pewno przyniosą kolejne informacje w tej sprawie.

