Tie-break w pierwszym meczu! Siatkarki UNI Opole z zaliczką przed rewanżem

Pierwszy set to dominacja drużyny z Opola, która miała wyraźną przewagę w ataku (15:25). Druga odsłona była nieco bardziej wyrównana, ale w pewnym momencie siatkarki UNI odjechały rywalkom i znów pewnie wygrały (17:25). W kolejnych partiach role się odwróciły – gospodynie wróciły do gry, a słabiej prezentowały się opolanki. Trzeci set drużyna z Kalisza wygrała 25:20, czwarty 25:17, co oznaczało, że pierwsze spotkanie o siódme miejsce miał rozstrzygnąć tie-break.

Decydującą partię lepiej rozpoczęły przyjezdne, które po punktowym bloku miały trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). Gospodynie złapały kontakt (10:11), ale kluczowe akcje padły łupem drużyny z Opola. W decydującym momencie błyszczała Ana Karina Olaya, która skończyła trzy ataki i zakończyła mecz punktowym blokiem (11:15).

Najwięcej punktów: Aleksandra Rasińska (19), Zuzanna Kuligowska (13) – Energa MKS; Ana Karina Olaya (31), Elan McCall (12), Marta Pamuła (11), Marta Orzyłowska (10) – UNI. MVP: Ana Karina Olaya (28/68 = 41% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

W rywalizacji o siódme miejsce w końcowej klasyfikacji Tauron Ligi 2024 drużyny grają dwumecz. W przypadku równej liczby punktów meczowych po rozegraniu dwóch spotkań, o zwycięstwie w rywalizacji zdecyduje złoty set.

Energa MKS Kalisz – UNI Opole 2:3 (15:25, 17:25, 25:20, 25:17, 11:15)

Energa MKS: Aleksandra Cygan, Karolina Drużkowska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Lucija Mlinar, Aleksandra Rasińska, Katarzyna Wawrzyniak – Izabela Śliwa (libero) oraz Izzy Ashburn, Zuzanna Kuligowska, Liliana Wójcik. Trener: Przemysław Michalczyk.

UNI: Julia Bińczycka, Elan McCall, Ana Karina Olaya, Marta Orzyłowska, Marta Pamuła, Katarzyna Połeć – Adriana Adamek (libero) oraz Pola Janicka, Natalia Lijewska. Trener: Nicola Vettori.

Tauron Liga 2024 – mecze o 7. miejsce:

2024-04-04: Energa MKS Kalisz – UNI Opole 2:3 (15:25, 17:25, 25:20, 25:17, 11:15)

2024-04-10: UNI Opole – Energa MKS Kalisz (środa, godzina 15.45).