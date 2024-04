Przypomnijmy, że pierwszoligowa Wisła Kraków dość niespodziewanie pokonała w półfinale Fortuna Pucharu Polski ekstraklasowego Piasta Gliwice 2:1. Tym samym drużyna Alberta Rude zapewniła sobie udział w wielkim finale, w którym zmierzy się z Pogonią Szczecin. Mecz zostanie rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

W zeszłym sezonie kibice "Białej Gwiazdy" zostali ukarani zakazem stadionowym na dwa mecze wyjazdowe w Fortuna Pucharze Polski. To pokłosie zdarzeń, do jakich doszło podczas spotkania z Motorem Lublin w 1/8 finału rozgrywek. W bieżącej edycji krakowianie wszystkie swoje mecze rozgrywali przed własną publicznością, a zatem nie można było wyegzekwować kary. Finał, który odbędzie się w Warszawie, miałby być pierwszym spotkaniem zaliczonym na poczet wspomnianego zakazu.

Władze klubu nie chcą się na to zgodzić. Prezes Jarosław Królewski podkreślił, że jeżeli kara nie zostanie uchylona, to Wisła odda mecz walkowerem. Do sprawy odniósł się Cezary Kulesza, który stwierdził, iż PZPN jest otwarty na rozmowy, ale wszystko musi odbyć się zgodnie z ustalonymi zasadami formalnymi.

Na reakcję "Białej Gwiazdy" nie trzeba było długo czekać. Klub wydał oświadczenie, w którym zapowiedział działania, których celem jest zawieszenie kary.

"Wisła Kraków SA zwróciła się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z wnioskiem o zawieszenie kary w postaci zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców nałożonej na klub po meczu FORTUNA Pucharu Polski rozegranym w Lublinie. Finał tych rozgrywek - do którego awansował zespół Białej Gwiazdy - stanowić będzie prawdziwe piłkarskie święto, a prawo do udziału w tym wydarzeniu mają fani obu zespołów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Polski Związek Piłki Nożnej klub niezwłocznie poinformuje o dystrybucji biletów uprawniających do udziału w finale FORTUNA Pucharu Polski, który rozegrany zostanie 2 maja na Stadionie Narodowym" - czytamy we wpisie na oficjalnej stronie klubu.

"Wiślacy" powalczą o piąty Puchar Polski w historii klubu. Ostatni raz po to trofeum Wisła sięgnęła w 2003 roku. Natomiast Pogoń jeszcze nigdy nie zaznała smaku końcowego zwycięstwa w tych rozgrywkach.