Jest pierwsze zwycięstwo w eliminacjach mistrzostw Europy! Reprezentacja Polski ciągle walczy o awans

Rywalizację w grupie 8 wygrała Dania, która zdobyła komplet punktów. Stawką meczów Polski z Kosowem jest awans z drugiego miejsca.

Polskie piłkarki ręczne miały zapewniony doping polskiego kontyngentu wojskowego stacjonującego w Kosowie. Wynik otworzyła silnym rzutem z dystansu Paulina Uścinowicz. Po sześciu minutach to jednak rywalki prowadziły 5:1. Złożyły się na to błędy w obronie, których między słupkami nie była w stanie naprawić Adrianna Płaczek. Dość szybko zastąpiła ją Barbara Zima. Ona także niewiele pomogła drużynie. Do przerwy polskie bramkarki zastopowały zaledwie trzy rzuty.

Zgodnie z przewidywaniami najwięcej problemów sprawiała najskuteczniejsza w zespole gospodarzy Leonora Demaj. Szybko zaczęła ją naśladować Mirela Gjikokaj. Obie w ciągu 30 minut wspólnie zdobyły trzynaście bramek.

Polki z mozołem zaczęły odrabiać straty. Sprawy nie ułatwiała 2-minutowa kara dla Karoliny Kochaniak-Sali. Duża liczba strat w rozegraniu piłki w ataku ekipy Arne Senstada też miała wpływ na rezultat. Norweski szkoleniowiec na początku drugiego kwadransa poprosił o czas. Zarządził chwilowo defensywę 5-1. Szansę na remis (15:15) wykorzystała Emilia Galińska po krzyżówkowej akcji całego zespołu.

Pierwsza połowa nie przypominała spotkań biało-czerwonych z bałkańskim zespołem z ostatnich kwalifikacji mistrzostw świata. Wówczas Polki w Bielsku-Białej prowadziły 17:6, a w Prisztinie 17:12.

Po zmianie stron kapitan zespołu Monika Kobylińska przywróciła ekipie Senstada prowadzenie. Tylko na chwilę, gdyż szybko o sobie przypomniała Demaj. Po trafieniu ze skrzydła Magdy Balsam biało-czerwone po raz pierwszy w meczu wypracowały przewagę dwoma golami. Kolejne błędy w ataku i bardzo nerwowa gra nie pozwoliły na powiększenie prowadzenia. Skutecznością jedynie imponowała Kobylińska.

Do słabego poziomu meczu dołączyli chorwaccy sędziowie, których wiele decyzji budziło poważne wątpliwości obserwatorów. Akcją spotkania w finałowych minutach popisała się Płaczek, która dwukrotnie udanie interweniowała po szybko następujących rzutach rywalek w tej samej akcji. Zmęczone Kosowianki w końcówce meczu nie były już tak skuteczne, co pozwoliło Polkom zwyciężyć po raz trzeci w historii bezpośrednich starć.

Kosowo - Polska 27:34 (17:17)

Kosowo: Aurora Kryeziu, Venera Kafexholli – Elisa Mulaj 3, Melisa Mulaj, Mireta Gjikokaj 6, Luljeta Sopjani, Yllka Shatri, Arlinda Hajdari, Albina Rugovaj 1, Leonora Demaj 12, Marigona Hajdari 1, Arlinda Dinarca 2, Suzana Ujkic, Dafina Mustafa 2, Elisa Mirdita, Angjelina Krasniqi.

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima 1 – Aleksandra Olek, Emilia Galińska 2, Monika Kobylińska 9, Magda Balsam 6, Sylwia Matuszczyk 1, Adrianna Górna 3, Aleksandra Tomczyk, Magda Więckowska, Marlena Urbańska, Natalia Nosek, Daria Michalak 1, Karolina Kochaniak-Sala 5, Paulina Uścinowicz 4, Dagmara Nocuń 2.

Karne minuty: Kosowo - 2, Polska – 8 minut.

Sędziowie: Ante Mikelic i Petar Paridna (Chorwacja). Widzów: 1250.

PAP