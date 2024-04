Znany siatkarz miał wypadek samochodowy. Trafił do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek. W tył samochodu Bardii Saadata uderzył miejski autobus. Siatkarz został przetransportowany karetką do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Nie odniósł większych obrażeń i został wypisany do domu.





Zobacz także: Mogło dojść do kontuzji, bo... chciał kopnąć rywala! Skandal w siatkówce

"Pojazd, którym kierował Saadat, został w wyniku wypadku poważnie uszkodzony, a nasz zawodnik został pilnie przewieziony ambulansem do szpitala. W wyniku badań stwierdzono, że jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, nasz zawodnik po przebyciu badań został wypisany do domu" – napisał klub w oświadczeniu. Siatkarz nie wystąpi w najbliższym meczu swojej drużyny.



Bardia Saadat (rocznik 2002) jest siatkarzem reprezentacji Iranu. Atakujący z kadrą juniorów wywalczył mistrzostwo świata U21 w 2019 roku. W dorosłej kadrze zadebiutował w Lidze Narodów 2021.

W sezonie 2023/24 jest siatkarzem klubu Brand Group Alanya Belediyespor. Na początku kariery występował w drużynach Dorna Urmia i Khatam Ardakan w Iranie. Pierwszym zagranicznym klubem był serbski OK Nis (2020–21). Później grał we włoskim Top Volley Cisterna (2021–22) i tureckim Tursad (2022–23).