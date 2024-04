Kluby ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych wrzucają wyższy bieg! W sobotę 6 kwietnia startuje faza play-off z udziałem ośmiu najlepszych drużyn sezonu zasadniczego. Transmisje ORLEN Superligi dostępne są w kanałach sportowych Telewizji Polsat, a dzięki wykorzystaniu opartego o sztuczną inteligencję zautomatyzowanego systemu tworzenia wideo, kibice mają dostęp do najciekawszych fragmentów meczów także na Polsatsport.pl oraz w social mediach Polsatu Sport i ORLEN Superligi.

Faza play-off ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych startuje od ćwierćfinałów, w których rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Jeśli w dwóch seriach meczowych nie uda się wyłonić półfinalistów, to dodatkowe spotkania decydujące o awansie do najlepszej czwórki sezonu 2023/2024 zostaną rozegrane w dniach 17/18 kwietnia.

Osiem najlepszych zespołów Orlen Superligi walczy o półfinał

W pierwszej parze ćwierćfinałowej ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych, MMTS Kwidzyn mierzy się z Industrią Kielce. Premierową odsłonę ich rywalizacji w sobotę 6 kwietnia o godzinie 14:50 skomentują Piotr Merchelski i Grzegorz Tkaczyk, a transmisja dostępna będzie w Polsacie Sport Extra. Ten sam kanał w niedzielę 7 kwietnia o 14:50 pokaże starcie Arged Rebud KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski z ORLEN Wisłą Płock, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Szymon Rojek i Robert Lis.

Pozostałe dwie pary ćwierćfinałowe tworzą Azoty Puławy z KGHM Chrobrym Głogów, a także Energa MKS Kalisz z Górnikiem Zabrze. Kanały sportowe Polsatu pokażą ich starcia w drugiej serii meczów 1/4 finału. W niedzielę 14 kwietnia o godzinie 14:50 Polsat Sport News pokaże konfrontację klubów z Głogowa i Puław, którą skomentują Szymon Rojek i Grzegorz Tkaczyk. Z kolei w poniedziałek 15 kwietnia w Polsacie Sport Extra o 17:50 kibice obejrzą mecz drużyn z Zabrza oraz Kalisza, a za mikrofonem komentatorskim towarzyszyć im będą Piotr Merchelski i Artur Siódmiak.

Generowane przez AI skróty meczów dostępne online i w social mediach

Najciekawsze fragmenty wszystkich meczów ORLEN Superligi dostępne są dla kibiców także na Polsatsport.pl oraz w social mediach Polsatu Sport i organizatora rozgrywek. To efekt ścisłej współpracy Telewizji Polsat z ORLEN Superligą. Redakcja sportowa Polsatu jest pionierem polskiego rynku w zakresie generowania materiałów wideo z wykorzystaniem systemu informatycznego firmy WSC Sports opartego o sztuczną inteligencję. Skróty meczów, kluczowe akcje czy kompilacje najciekawszych zagrań, są publikowane automatycznie i w czasie rzeczywistym na kanałach social media Polsatu Sport oraz ORLEN Superligi, a także na Polsatsport.pl. W ten sposób nadawca i organizator rozgrywek wspólnie wspierają rozwój i popularność piłki ręcznej w Polsce, a kibice mają natychmiastowy i wygodny dostęp do swoich ulubionych treści wideo.