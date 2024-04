Gala One Punch w Ostrowcu Świętokrzyskim: Wyniki i skróty walk

W Ostrowcu Świętokrzyskim trwa gala One Punch, organizowana przy współpracy z Tuco Promotion. Jest ona prawdziwą gratką dla fanów sportów walki, ponieważ kibice obejrzą tu cały ich przekrój.

Podczas gali One Punch dominują sporty uderzane. Widzowie zobaczą walki w muay thai oraz K-1. Żadnych zapasów czy brazylijskiego jiu-jitsu. Na galach współorganizowanych przez Tuco Promotion od pewnego czasu można oglądać walki w boksie tajskim.

Muay thai to dyscyplina jeszcze nie tak popularna w Polsce jak MMA, boks czy K1, jednak trzeba przyznać, że pod względem widowiskowości jest w samej czołówce. Rozwinęła się w Tajlandii, a w przeciwieństwie do kickboxingu można w niej używać łokci oraz kolan bez limitu.

W walce wieczoru gali w Ostrowcu Świętokrzyskim zobaczymy Adriana Gunię. Zawodnik ten odnosił sukcesy w kickboxingu, ale po rozpoczęciu treningów w warszawskiej Palestrze przebranżowił się na muay thai. W listopadzie stoczył pierwszy pojedynek w boksie tajskim w małych rękawicach. Efektownym frontalnym łokciem (tomahawk) rozbił Karola Kopryjaniuka.

Następnie Gunia zdobył brąz na mistrzostwach Europy w Turcji. Wrócił do startów zawodowych w lutym, kiedy to pokonał Italo Julio Limę. W marcu zaś wygrał na punkty z Erikiem Breitem. Marzeniem Guni są walki w najlepszej organizacji skupiającej zawodników muay thai, czyli w One Championship.

Młody zawodnik pochodzący ze Starachowic walczy bardzo widowiskowo, często zaskakuje oryginalnymi technikami rodem z tajskich gymów. Dlatego jego pojedynki ogląda się tak dobrze.

Organizatorzy One Punch w przeszłości stawiali na walki międzynarodowe, w których Polacy mierzyli się z zawodnikami zza granicy. Kiedy zaczęła się współpraca z Tuco i szansa gali telewizyjnej, pojawiło się mnóstwo zapytań od zawodników. W związku z tym postawiono na walki polsko-polskie.

W karcie jest wielu utytułowanych zawodników K-1 i muay thai. Świetnie zapowiada się co main event, w którym Michał Piecuch zmierzy się z Maciejem Kawińskim. Ten drugi swego czasu dał 3-rundowy bój ze znanym z występów w PFL czy KSW Szymonem Bajorem. Panowie zawalczyli w combate kickboxingu na Pucharze Polski Służb Mundurowych.

Zobaczymy też zawodników World Kickboxing Organisation, którzy mieszkają i trenują w Wielkiej Brytanii. Do tego mistrzowie Polski w różnych formułach, którzy w przyszłości mają zasilić najmocniejsze europejskie federacje.

Gala One Punch w Ostrowcu Świętokrzyskim: Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Rafael Apocalipse Gomes – Adrian Gunia

Maciej Kawiński (One Punch Ossolin) – Michał Piecuch

Rafał Pawłowski – Kamil Siemaszko

Piotr Bulczyński - Adam Kryszewski

Michał Benben – Bartek Płoskonka

Maciej Błażewicz – Patryk Fliśnik

Armin Wilczewski – Mateusz Leński

Paweł Kozak – Antoni Predygier

Michał Dzikowski - Mateusz Janik

K-1, kat. do 95 kg: Mateusz Dzik (1-0) pokonał Patryka Banasika (0-1) jednogłośną decyzją sędziów (3x 30-26).



K-1, kat. do 90 kg: Krzysztof Kurpet (2-1) pokonał Damiana Dudka (0-1) jednogłośną decyzją sędziów (3x 30-27).

Transmisja gali One Punch w Ostrowcu Świętokrzyskim w Polsacie Sport Fight.

RI, Informacja prasowa