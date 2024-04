Georg Grozer był o krok od powrotu do PlusLigi! Poznaliśmy kulisy negocjacji

Georg Grozer w przyszłym sezonie miał zostać zawodnikiem Trefla Gdańsk. Słynny siatkarz był bardzo blisko podpisania kontraktu z polską drużyną i powrotu do PlusLigi, co potwierdził w magazynie #7strefa prezes gdańskiego klubu Dariusz Gadomski. Doświadczony zawodnik pozostał jednak w ekipie Arkas Izmir. Kto w tej sytuacji zagra na pozycji atakującego w Treflu w przyszłym sezonie? Poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.