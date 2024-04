Mają nowego selekcjonera. To legenda reprezentacji i siatkarski mistrz Europy

Jose Luis Molto został nowym selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii siatkarzy. Były zawodnik takich klubów, jak Paris Volley, Noliko Maaseik i Knack Roeselare zastąpi na stanowisku Miguela Riverę, który odszedł do koreańskiego klubu Uijeongbu KB Insurance Stars.

Molto przez ostatnie dwa lata pełnił rolę asystenta Rivery. Wcześniej był członkiem sztabu szkoleniowego kadry Czech, gdy prowadził ją nieodżałowany Miguel Angel Falasca (2016-2017), oraz pierwszym trenerem młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii (2021-2022).

ZOBACZ TAKŻE: Georg Grozer był o krok od powrotu do PlusLigi! Poznaliśmy kulisy negocjacji

- Rola selekcjonera drużyny narodowej to marzenie i duże wyzwanie. To osiągnięcie, które zawsze masz w głowie myśląc, że kiedyś możesz dotrzeć do tego miejsca. Dzięki zaufaniu federacji i współpracy z Miguelem Riverą byłem blisko siatkówki na wysokim poziomie, a teraz dostałem taką szansę. Chcemy kontynuować pracę, którą wykonywaliśmy przez ostatnie dwa lata i obrać nieco inny punkt widzenia w niektórych aspektach - powiedział nowy trener hiszpańskich siatkarzy.

Jak poinformowano na stronie Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Siatkówki (RFEVB), Molto rozpocznie pracę w maju. W tym sezonie poprowadzi drużynę w rozgrywkach Złotej Ligi Europejskiej oraz w kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2026.

Pochodzący z Alicante 48-letni szkoleniowiec to legenda siatkarskiej reprezentacji Hiszpanii. W 2000 roku brał z nią udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, które Hiszpanie zakończyli na dziewiątym miejscu. Największy sukces z drużyną narodowa odniósł w roku 2007, gdy prowadzony przez Andreę Anastasiego zespół sensacyjnie wygrał rozgrywane w Rosji mistrzostwa Europy, w finale po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonując gospodarzy 3:2. Molto, który występował na pozycji środkowego, został najlepiej blokującym zawodnikiem turnieju.

Na scenie klubowej pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii (po dwa razy z CDV Rio Duero Soria i Draciem Palma de Mallorca, raz z Unicają Costa de Almeria), był też mistrzem Belgii z Noliko i mistrzem Francji z Paris Volley. Występował również we włoskich klubach Stamplast Martina Franca (obecnie Prisma Taranto) i Tonno Callipo Vibo Valentia.

Reprezentacja Hiszpanii ubiegłoroczne mistrzostwa Europy zakończyła na 17. miejscu. W rankingu FIVB zajmuje obecnie 33. pozycję.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport