Novak Djoković znalazł nowego trenera. Umowa na czas określony czy pełen etat?

Mało kto przed sezonem uwierzyłby, że Novak Djoković w kwietniu wciąż nie będzie miał w dorobku żadnego zwycięstwa turniejowego. Serb w wywiadzie po porażce z Lucą Nardim w II rundzie Indian Wells przyznał, że nie przywyknął do takiej sytuacji i musi poradzić sobie z kryzysem formy.

Po kilku dniach od porażki w USA Djoković za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że po sześciu latach kończy współpracę ze swoim trenerem Goranem Ivaniseviciem. Zwycięzca Wimbledonu z 2001 roku był szkoleniowcem "Nole" od 2018 roku. Pod okiem Chorwata Serb wywalczył 12 z 24 tytułów wielkoszlemowych w karierze.

Chwilę po ogłoszeniu tej decyzji Djoković wrócił do Belgradu. Kilka dni później serbskie media przyłapały 36-latka na treningu z byłym numerem 1 na świecie w grze podwójnej Nenadem Zimonijcem. Trudno było na tej podstawie snuć wnioski czy obaj panowie złączyli siły i to rodak Serba zostanie jego nowym trenerem.

Światło na sprawę rzucił wyjazd Djokovicia do Monte Carlo gdzie już za moment rozpocznie się kolejny turniej z cyklu ATP. Serb ponownie trenował pod okiem Zimonijca co oznacza, że lider rankingu ATP nawiązał współpracę z serbską legendą tenisa przynajmniej na czas pierwszego turnieju na kortach ziemnych w tym roku. 24-krotny mistrz Wielkiego Szlema nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia, ale serbskie media są zgodne co do tego, że to właśnie rodak Djokovicia zasiądzie w jego boksie.