Drugi mecz, drugi tie-break! Zacięta rywalizacja w półfinale Tauron Ligi

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskały rzeszowianki (13:10, 18:10). Mimo słabszego przyjęcia, gospodynie były skuteczniejsze w ataku. Siatkarki BKS zerwały się do walki, wygrały serię akcji i po asie Martyny Borowczak złapały kontakt (18:17). Rysice znów odskoczyły na kilka oczek (22:19), ale i tym razem punktowa zagrywka pozwoliła bielszczankom zbliżyć się do rywalek (22:21). Dwa ostatnie słowa w tej partii należały do Weroniki Centki – jej skuteczne ataki dały ekipie PGE Rysic wygraną 25:22.

Role odwróciły się w drugiej partii. Tym razem to siatkarki BKS Bostik ZGO odskoczyły w środkowej części seta (8:13). Przyjezdne poprawiły grę w ataku, dobrze prezentowały się w bloku, świetną zmianę dała Regiane Bidias. Rzeszowianki próbowały gonić wynik, łapały kontakt (15:16, 22:23), ale przyjezdne utrzymały przewagę. Dwie ostatnie akcje tego seta skończyła Paulina Damaske (22:25).

Trzecia odsłona nie miała wielkiej historii. Siatkarki PGE Rysic błyskawicznie uzyskały wyraźną przewagę (5:1, 10:4). Gospodynie były skuteczniejsze w ataku, w efekcie w środkowej części seta punktowa różnica jeszcze się powiększyła (17:8). Pewną wygraną rzeszowianek przypieczętowała Gabriela Orvosova, która skończyła długą wymianę (25:17).

Rzeszowianki znalazły się więc o krok od finału. Początek czwartego seta zapowiadał wyrównaną walkę obu ekip. Później rzeszowianki odskoczyły na trzy oczka (11:8), ale popełniły dwa błędy własne i rywalki szybko wyrównały (11:11). Ten fragment wyraźnie nakręcił ekipę BKS, która przy zagrywkach Nikoli Abramajtys odskoczyła na cztery punkty (15:19). PGE Rysice odrobiły straty, po punktowym bloku było 22:22. Dwie ostatnie akcje seta padły jednak łupem bielszczanek – atak Damaske i błąd gospodyń dały wynik 23:25.

Drugi mecz tego półfinału i drugi tie-break! Lepiej rozpoczęły go siatkarki z Rzeszowa, które po serii dobrych zagrywek Ann Kalandadze prowadziły 6:0. Przyjezdne wróciły do gry i zmniejszyły różnicę, gdy w polu serwisowym pojawiła się Joanna Pacak (7:5). W ekipie gospodyń trzy akcje skończyła Weronika Centka, co pozwoliło utrzymać przewagę (10:7). Zacięta walka trwała do końca. Błąd przyjezdnych dał PGE Rysicom piłkę meczową, a w ostatniej akcji meczu skutecznie zaatakowała Centka (15:12).

Najwięcej punktów: Gabriela Orvosova (27), Amanda Coneo (18), Ann Kalandadze (17), Weronika Centka (16) – PGE Rysice; Paulina Damaske (22), Joanna Pacak (15), Regiane Bidias (14), Kertu Laak (11) – BKS Bostik ZGO. MVP: Gabriela Orvosova (21/49 = 43% skuteczności w ataku + 6 bloków).

Drużyna trenera Stephane Antigi w finale Tauron Ligi zagra po raz czwarty z rzędu. W 2021 i 2022 roku przegrała z Chemikiem Police, w 2023 – z ŁKS Commercecon Łódź. Rzeszowianki wywalczyły też srebrny medal w 2020 roku, gdy rozgrywki zakończyły się po fazie zasadniczej. Czy tym razem uda się sięgnąć po złoto?

PGE Rysice Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:2 (25:22, 22:25, 25:17, 23:25, 15:12)

Rysice: Katarzyna Wenerska, Ann Kalandadze, Magdalena Jurczyk, Gabriela Orvosova, Amanda Coneo, Weronika Centka – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Anna Obiała, Gabriela Makarowska-Kulej, Wiktoria Kowalska, Weronika Szlagowska. Trener: Stephane Antiga.

BKS: Julia Nowicka, Paulina Damaske, Joanna Pacak, Kertu Laak, Martyna Borowczak, Paulina Majkowska – Julia Mazur (libero) oraz Majka Szczepańska-Pogoda, Aleksandra Stachowicz, Regiane Bidias, Nikola Abramajtys. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

BKS [2] – Rysice [3] 0—2

2024-04-02: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – PGE Rysice Rzeszów 2:3 (19:25, 25:19, 25:18, 22:25, 8:15)

2024-04-05: PGE Rysice Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:2 (25:22, 22:25, 25:17, 23:25, 15:12)

Awans: PGE Rysice Rzeszów.

WYNIKI TAURON LIGI SIATKAREK