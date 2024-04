Znamy półfinałowego rywala Huberta Hurkacza w Estoril! Polak nie ma z nim miłych wspomnień

Hubert Hurkacz szlifuję formę przed turniejem ATP w Monte Carlo. Polak awansował dziś do półfinału rozgrywek w portugalskim Estoril, a chwilę później poznał rywala z którym powalczy o finał.

ZOBACZ TAKŻE: WTA broni się przed krytyką! Chodzi o lokalizację finałów kobiecego touru

Dla Hurkacza sam awans do najlepszej czwórki na kortach ziemnych jest swego rodzaju nowością. W poprzednich latach nasz tenisista grał w ćwierćfinałach imprez ATP na mączce, ale jeszcze nigdy w karierze nie awansował do półfinału. Szansą na tytuł w Estoril jest więc historyczną okazją do triumfu dla Hurkacza.

W półfinale imprezy w Portugalii Polak zmierzy się z Cristianem Garinem. Chilijczyk w ćwierćfinale ograł w dwóch setach reprezentanta gospodarzy - Nuno Borgesa.

Hurkacz z Garinem zmierzy się po raz drugi w karierze. Po raz pierwszy obaj tenisiści spotkali się na korcie w 2018 roku w trakcie eliminacji do Wimbledonu. Wówczas górą był zawodnik z Chile, który rozbił naszego tenisistę 3:0.

Cristian Garin - Nuno Borges 2:0 (6:2, 7:6)