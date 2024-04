Gwiazda Tauron Ligi przyznała, że odchodzi. Chce się pożegnać złotym medalem

Ann Kalandadze przyznała, że finały Tauron Ligi będą jej ostatnimi występami w barwach PGE Rysic Rzeszów. Gruzińska przyjmująca na zakończenie swojej gry dla rzeszowskiego zespołu bardzo chce wreszcie sięgnąć z nim po złoty medal mistrzostw Polski. - To byłoby fantastyczne zwieńczenie sezonu i też takie pożegnanie z klubem, o którym każdy z nas marzy - mówi w rozmowie z serwisem tauronliga.pl.

W półfinale Rysice po dwóch zaciętych spotkaniach pokonały BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Zarówno u siebie, jak i na wyjeździe, ekipa prowadzona przez Stephane'a Antigę wygrała 3:2. Kalandadze została wybrana najlepszą zawodniczką pierwszego z tych meczów.

Teraz przed Gruzinką i jej koleżankami z drużyny finały mistrzostw Polski, w których ich rywalkami będą siatkarki Grupy Azoty Chemika Police. Zespół z zachodniopomorskiego w fazie zasadniczej Tauron Ligi zajął pierwsze miejsce, a w 1/2 finału bardzo pewnie wygrał rywalizację z Grot Budowlanymi Łódź (3:0 i 3:1).

W tym sezonie rzeszowianki grały z Chemikiem już trzykrotnie. W lidze dwukrotnie przegrały, 0:3 na wyjeździe i 2:3 u siebie, ale już w ćwierćfinale Pucharu Polski to one były lepsze, zwyciężając 3:1. Tytuł MVP tego ostatniego starcia otrzymała właśnie Kalandadze.

25-letnia przyjmująca rozgrywa w Rzeszowie swój trzeci sezon. Dwa poprzednie kończyła jako wicemistrzyni Polski - w 2022 roku jej zespół uległ w finale Chemikowi, rok później ŁKS-owi Commercecon Łódź. Teraz Kalandadze bardzo chce wreszcie sięgnąć po złoto, a motywację ma tym większą, że jak sama przyznała, będzie to dla niej pożegnanie z Rysicami.

- To byłoby fantastyczne zwieńczenie sezonu i też takie pożegnanie z klubem, o którym każdy z nas marzy - powiedziała reprezentantka Gruzji w rozmowie z serwisem tauronliga.pl. - Na pewno bardzo ciężko pracujemy na to przez cały sezon. Osobiście uważam, że nasz klub naprawdę zasługuje na to, żeby po tych wszystkich sezonach zakończonych wicemistrzostwem wreszcie sięgnąć po tytuł. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie pokusić się o ten sukces - dodała.

Według doniesień tureckich mediów, Kalandadze w sezonie 2024/2025 ma grać dla Galatasaray Stambuł. To drużyna, która w trwających rozgrywkach Vodafone Sultanlar Ligi zajmie piąte lub szóste miejsce. O piątą pozycję będzie rywalizować z Kuzeyboru Aksaray.

Gruzinka w przeszłości grała już w Turcji. W latach 2015-2018 była zawodniczką Ankara DSI GSK, a w sezonie 2018/2019 broniła barw PTT Sporu Ankara.

Po finałach Tauron Ligi z Rysicami rozstanie się m.in. trener Antiga. Były selekcjoner męskiej reprezentacji Polski jest łączony z przenosinami do czołowego klubu włoskiej Serie A, Savino Del Bene Scandicci.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport