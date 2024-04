Po słabym początku rundy wiosennej i zmianie na stanowisku trenera Stomil Olsztyn zyskał drugie życie. W ostatnich trzech kolejkach zespół sięgnął po cztery punkty. W dodatku w ostatnim spotkaniu ekipa z Warmii rozbiła 3:0 Hutnika Kraków.

To oznacza, że w pojedynku z ostatnią drużyną ligi - Sandecją Nowy Sącz ekipa z Olsztyna będzie faworytem. W przypadku zwycięstwa przybliży się do utrzymania w lidze, utrudniając rywalom batalię o pozostanie na tym poziomie rozgrywek. Do bezpiecznego 14. miejsca Stomil traci obecnie 3 punkty.



W ostatnim meczu pomiędzy obiema ekipami górą był zespół Stomila który pod koniec września skromnie 1:0 pokonał sobotnich rywali. Jak będzie dziś?



Relacja live i wynik na żywo z meczu Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.