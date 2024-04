Jest pierwsze zwycięstwo Polaka w UFC!

Brzeski przystępował do tego starcia po porażkach z Martinem Budayem, Karlem Williamsem oraz Waldo Cortesem-Acostą. Polak bardzo liczył na premierowe zwycięstwo w największej organizacji MMA na świecie.

I tym razem mu się udało. Po trzech rundach wszyscy sędziowie widzieli jego zwycięstwo, punktując 29:28 na jego korzyść. Na nic zdała się parterowa praca Brazylijczyka. Sędziowie wyżej cenili ciosy zadawane przez Polaka.



Było to pierwsze zwycięstwo Brzeskiego w UFC, a także pierwsza porażka Walkera w zawodowej karierze.



Wynik walki:



Łukasz Brzeski (9-4-1-1NC, 5 KO, 2 SUB) pokonał Valtera Walkera (11-1, 6 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (3x 29:28)

Skrót walki Brzeski - Walker

